PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi nie ma wątpliwości co do tego, do kogo w tym roku powinna powędrować Złota Piłka. Zdaniem występującego w Paris Saint-Germain argentyńskiego napastnika naturalnym kandydatem do odebrania tego wyróżnienia jest Karim Benzema, który poprowadził Real Madryt do triumfu w Lidze Mistrzów.

Lionel Messi uważa Karima Benzemę za jedynego kandydata do zdobycia Złotej Piłki w 2022 roku

Francuski napastnik w zakończonym sezonie został królem strzelców zarówno La Liga, jak i Ligi Mistrzów

Złota Piłka za 2022 roku zostanie wręczona 17 października

Messi stawia na Benzemę

Karim Benzema ma za sobą najlepszy sezon w swojej karierze. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zdobył dla Realu Madryt 44 bramki i dołożył do tego 15 asyst. Swoją postawą odegrał kluczowe znaczenie w zdobyciu przez Królewskich mistrzostwa Hiszpanii i triumfie w Lidze Mistrzów.

Francuski napastnik, który ustrzelił hattricka w meczach fazy pucharowej z Paris Saint-Germain i Chelsea, był najskuteczniejszym zawodnikiem w obu rozgrywkach. Teraz jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki w tym roku, również według siedmiokrotnego zwycięzcy tego plebiscytu – Lionela Messiego.

– Nie ma żadnych wątpliwości, to oczywiste, że Benzema miał spektakularny rok i wygrał Ligę Mistrzów. Miał kluczowe znaczenie we wszystkich meczach, począwszy od 1/8 finału. Myślę, że w tym roku nie ma co do tego wątpliwości – powiedział Messi.

Nagroda dla najlepszego piłkarza na świecie wręczona zostanie 17 października, natomiast 12 sierpnia poznamy nominacje. Organizujący plebiscyt magazyn France Football zdecydował się od tego roku zmienić nieco zasady. Złota Piłka będzie teraz przyznawana na podstawie postawy w sezonie ligowym od sierpnia do lipca, a nie na podstawie występów w roku kalendarzowym.

