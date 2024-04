DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zwleka z ogłoszeniem decyzji ws. nowego klubu

Wszystko wskazuje na to, że Francuz zagra od nowego sezonu w Realu Madryt

Były reprezentant Francji uważa, że Mbappe pasowałby do Liverpoolu

Pires odrzucił w przeszłości Real, radzi Mbappe transfer do Liverpoolu

Kylian Mbappe w letnim oknie transferowym będzie bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w historii futbolu. Francuz po zakończeniu kontraktu z Paris Saint-Germain odejdzie z klubu i przeniesie się do nowego zespołu. Choć oficjalnej decyzji jeszcze nie przekazał, to wszystko wskazuje na to, że będzie to Real Madryt.

O transferze Mbappe do Realu mówią nie tylko wszystkie media, ale również byłe gwiazdy futbolu. Mistrz świata z 1998 roku z reprezentacją Francji w rozmowie z portalem Media Carre przyznał, że 25-latek nie byłby pierwszym, który odmówił Królewskim. Robert Pires w przeszłości także miał propozycję gry w Madrycie, lecz odrzucił ją i dołączył do Arsenalu. Swojemu rodakowi doradza natomiast grę w Liverpoolu.

– Przykro mi Kylian, ale nie byłbyś pierwszym, który odmówił Realowi Madryt. Nie wiem, jaką on podejmie decyzję, ale ja odrzuciłem Real, ponieważ miałem inne opcje. Gdyby nie oferta z Arsenalu i Juventusu poszedłbym od razu do Realu. To pewne – powiedział Robert Pires w rozmowie z Media Carre.

– Chciałbym go zobaczyć w Liverpoolu. To świetny klub, rodzinny, z dobrą strukturą, brak presji, spokojnie kibice. Powtarzam sobie, że Mbappe i Salah to duet, który może być dość wybuchowy. Myślę, że jest zdolny do tego, aby odrzucić ofertę Realu Madryt – dodał były reprezentant Francji.