Mbappe dorównał Ronaldo. Historyczny wyczyn Francuza

Mbappe niczym Ronaldo
Real Madryt okazał się lepszy w hitowym starciu 19. kolejki i pokonał Athletic Bilbao 3:0. Efektowne zwycięstwo zapewnili Królewskim Kylian Mbappe i Eduardo Camavinga. Napastnik zdobył swoją piętnastą i szesnastą bramkę w tym sezonie La Liga, a na dodatek zaliczył asystę przy trafieniu rodaka.
Mbappe od początku sezonu już 25 razy wpisał się na listę strzelców. W Lidze Mistrzów dziewięciokrotnie posyłał piłkę do siatki rywali. 26-latek do tej pory rozegrał 20 spotkań i tylko w pięciu nie zdołał znaleźć sposobu na bramkarzy przeciwników. Dzięki znakomitemu występowi w na San Mames gwiazdor Los Blancos wyrównał znakomity wynik Cristiano Ronaldo, co zauważył Pedro Martin.
Legendarny Portugalczyk w pierwszych 20 meczach sezonu 2013/14 także strzelił 25 goli. Wspomniane rozgrywki zakończył z dorobkiem 51 trafień w 47 spotkaniach. Czy Mbappe przebije ten wyczyn? Do tej pory Francuz w 79 pojedynkach w barwach Realu zdobył 69 bramek.