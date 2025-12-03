Mbappe dorównał Ronaldo. Historyczny wyczyn Francuza

Kylian Mbappe poprowadził Real Madryt do efektownego zwycięstwa na San Mames. Dzięki dubletowi w pojedynku z Athletikiem Francuz wyrównał rekord Cristiano Ronaldo.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Cristiano Ronaldo

Mbappe niczym Ronaldo

Real Madryt okazał się lepszy w hitowym starciu 19. kolejki i pokonał Athletic Bilbao 3:0. Efektowne zwycięstwo zapewnili Królewskim Kylian Mbappe i Eduardo Camavinga. Napastnik zdobył swoją piętnastą i szesnastą bramkę w tym sezonie La Liga, a na dodatek zaliczył asystę przy trafieniu rodaka.

Mbappe od początku sezonu już 25 razy wpisał się na listę strzelców. W Lidze Mistrzów dziewięciokrotnie posyłał piłkę do siatki rywali. 26-latek do tej pory rozegrał 20 spotkań i tylko w pięciu nie zdołał znaleźć sposobu na bramkarzy przeciwników. Dzięki znakomitemu występowi w na San Mames gwiazdor Los Blancos wyrównał znakomity wynik Cristiano Ronaldo, co zauważył Pedro Martin.

Jugadores que marcaron más goles en los 20 primeros partidos del Madrid en una temporada:

25 Cristiano en 2014-15

25 Mbappé en 2025-26 — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 3, 2025

Legendarny Portugalczyk w pierwszych 20 meczach sezonu 2013/14 także strzelił 25 goli. Wspomniane rozgrywki zakończył z dorobkiem 51 trafień w 47 spotkaniach. Czy Mbappe przebije ten wyczyn? Do tej pory Francuz w 79 pojedynkach w barwach Realu zdobył 69 bramek.