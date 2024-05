Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood pożegnał się z kibicami Getafe

W minioną niedzielę Getafe rozegrało swoje ostatnie spotkanie w sezonie 2023/24. Mecz nie ułożył się po myśli „Azulones”, którzy polegli przed własną publicznością z Mallorką (1:2). Wczorajszy mecz zatem był okazją do pożegnania dla Masona Greenwooda, który wkrótce opuści klub i wróci z wypożyczenia do Manchesteru United.

Angielski zawodnik nie pozostał obojętny kibicom Getafe, którzy tak ciepło go przyjęli. Zawodnik „Czerwonych Diabłów” za pośrednictwem swojego konta na Instagramie przekazał krótką wiadomość skierowaną do fanów. 22-latek podkreśla, że był przez każdą sekundę szczęśliwy, reprezentując barwy „Azulones”.

– Jestem ogromnie wdzięczny rodzinie Getafe i kibicom za niesamowity sezon. Dziękuję, że sprawiliście, że poczułem się jak jeden z was. Cieszyłem się każdą sekundą spędzoną u boku moich kolegów z drużyny i w klubie. Słodko-gorzkie zakończenie, ale gra dla Getafe to była przyjemność. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze – napisał Mason Greenwood, którego cytuje serwis „DevilPage”.

Wciąż nie jest znana przyszłość Masona Greenwooda. Na ten moment angielski zawodnik wraca do Manchesteru United. Nie wiadomo jednak, jakie plany ma wobec 22-letniego napastnika zespół z Old Trafford. Nie jest tajemnicą, że zainteresowanie wychowankiem „Czerwonych Diabłów” wyraża m.in. Atletico Madryt czy Juventus.

