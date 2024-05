fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro może wylądować w Arabii Saudyjskiej

Manchester United zakończył nieudany sezon pozytywnym akcentem, bowiem zdobył Puchar Anglii, co pozwoli na grę w Lidze Europy. Nie zmienia to faktu, że obecna kadra nie sprostała wyzwaniu, więc latem na Old Trafford dojdzie do poważnej przebudowy. Wciąż nie wiadomo, co dalej z Erikiem ten Hagiem, wobec którego nie zapadły jeszcze konkretne decyzje. Niezależnie od jego przyszłości, większość piłkarzy może zostać pożegnana w najbliższym okienku transferowym.

Angielski gigant pragnie odciążyć budżet płacowy, co pomoże sprowadzić nowych zawodników. Z Old Trafford pożegna się na pewno Raphael Varane, a podobna przyszłość może czekać Casemiro. Były gwiazdor Realu Madryt pobiera w Manchesterze United największe wynagrodzenie. Nie gwarantuje wystarczająco wysokiego poziomu, stąd pomysł, aby się z nim rozstać.

Kontrakt między stronami obowiązuje do połowy 2026 roku, więc kluczową decyzję musi podjąć sam Brazylijczyk. “Relevo” donosi, że jest skłonny opuścić Manchester United, lecz najpierw chce poznać konkretny plan klubu. Jeśli pojawi się możliwość kontynuowania współpracy, będzie to również jedna z opcji, którą weźmie pod uwagę.

Gdzie mógłby wylądować Casemiro, jeśli postanowi odejść z Manchesteru United? Gorsza forma sprawia, że na próżno spodziewać się zainteresowania klubów z europejskiej elity. Brazylijczyk mógłby podążyć w popularnym ostatnio kierunku, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze ekipy zabiegają o znane nazwiska, a piłkarz Manchesteru United takowym dysponuje.