Marcelo w programie Charla Podcast wspominał pojedynki z Leo Messim, gdy obaj grali w barwach Realu Madryt i FC Barcelony. Brazylijczyk przyznał, że lepiej było się do niego nie odzywać.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Messi i Marcelo

Marcelo wspominał pojedynki z Leo Messim

Były piłkarz Realu Madryt zdradził, czego lepiej było unikać

Królewscy starali się nie zezłościć Argentyńczyka

Marcelo: Messiego nie można było zdenerowować

Spotkania Realu Madryt z FC Barceloną od wielu lat pasjonują kibiców na całym świecie. W ostatnich latach rywalizacja nabrała szaleńczego tempa za sprawą Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Do tamtych czasów postanowił wrócić legendarny gracz Królewskich Marcelo, który w jednym z podcastów zdradził, czego nie można było robić podczas meczów z Argentyńczykiem.

– Messi nie rozmawiał podczas meczów, ja również starałem się z nim nie rozmawiać, ponieważ był cichy podczas spotkań. Zawsze mówiliśmy, że musimy go tak zostawić, bo jeśli zdecydujesz się mu przeszkadzać, sprowokujesz go, to wtedy będzie zły, a jeśli będzie zły, mecz będzie coraz trudniejszy – zdradził Brazylijczyk.

Czytaj dalej: Gwiazda Realu szczerze o Messim. “Nigdy nie mogłem tego zrobić”