Federico Valverde, piłkarz Realu Madryt, w jednej z rozmów wrócił do rywalizacji z Leo Messim. Urugwajczyk przyznał, że były to niezwykle trudne pojedynki.

IMAGO / Alterphotos Na zdjęciu: Valverde i Messi

Federico Valverde wrócił do rywalizacji z Leo Messim

Gwiazdor Realu Madryt przyznał, że były to niezwykle trudne pojedynki

Urugwajczyk podkreślił klasę Argentyńczyka

Fede Valverde: Nigdy nie mogłem zatrzymać Messiego

Federico Valverde niedawno przedłużył kontrakt z Realem Madryt do 2029 roku. Z Urugwajczykiem Królewscy wiążą ogromne nadzieje na przyszłość. Piłkarz w jednej z rozmów wrócił do rywalizacji z Leo Messim. Przyznał, że były to dla niego najbardziej wymagające pojedynki.

– Rozegrałem przeciwko niemu wiele meczów, gdy był w Barcelonie. Trzeba go szanować, ponieważ jest jednym z najlepszych na świecie – powiedział Fede Valverde.

– Jak zatrzymać Messiego? Nie wiem, nigdy nie mogłem tego zrobić – przyznał Urugwajczyk.

– Jestem szczęśliwy, że Luis [Suarez] może być z nami. Jest punktem odniesienia, gwiazdą, idolem dla wszystkich Urugwajczyków, którym zawsze będę wdzięczny za wszystko, co mi pomógł i wartości, które we mnie zaszczepił – dodatkowo skomentował rolę Luisa Suareza.

Zobacz również: Real Madryt zdecydował. Oto główny cel transferowy Królewskich