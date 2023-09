IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rozpoczął się maraton spotkań co trzy dni w wykonaniu FC Barcelony

We wtorek mistrzów Hiszpanii czeka wyjazd na Majorkę

Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz

RCD Mallorca – FC Barcelona: przewidywane składy

FC Barcelona rozpoczęła maraton spotkań. W sobotę dokonała wielkiej remontady z Celtą Vigo, a już we wtorek czeka ją wyjazdowe starcie z RCD Mallorca. Pewne jest, że na boisku nie zobaczymy kontuzjowanych Frenkiego de Jonga i Pedriego. Do tego, na konferencji prasowej Xavi Hernandez zapowiedział rotacje, zwłaszcza dla najbardziej eksploatowanych zawodników. Ta uwaga z pewnością dotyczy Julesa Kounde. Francuza zastąpić mogą Inigo Martinez lub Ronald Araujo. Wydaje się, że to dobry moment, by przetestować Hiszpana, zwłaszcza, że Urugwajczyk dopiero co wrócił po kontuzji. Poza tym, w linii obrony prawdopodobnie ujrzymy Joao Cancelo, Andreasa Christensena i Alejandro Balde, którzy będą bronić dostępu do bramki Marca-Andre ter Stegena.

W pomocy, pod nieobecność wspomnianych gwiazd, najpewniej wystąpią Oriol Romeu, Ilkay Guendogan oraz Gavi. Do rotacji dojdzie też zapewne na pozycji prawoskrzydłowego. Tam do wyjściowego składu powinien wrócić Raphinha. Jego vis-a-vis zostanie, będący w świetnej formie, Joao Felix. Choć Robert Lewandowski również powinien w najbliższym czasie odpocząć, trudno wyobrazić sobie, by Xavi posadził go na ławce. Jeżeli jednak Blaugrana zdoła wyjść na wysokie prowadzenie, Polak najprawdopodobniej szybko opuści murawę.

Przewidywane składy na mecz RCD Mallorca – FC Barcelona:

RCD Mallorca: Rajković – Maffeo, Valjent, Nastastić, Koperte, Costa – Mascarell, Costa – Rodriguez, Muriqi, Darder

FC Barcelona: ter Stegen – Cancelo, Martinez, Christensen, Balde – Romeu, Gavi, Guendogan – Raphinha, Lewandowski, Felix

Początek starcia już we wtorek o godzinie 21:30.

