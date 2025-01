Real zdecydował w sprawie Modricia. Jasne stanowisko

Real Madryt przedstawi Luce Modriciowi ofertę nowego kontraktu, jeśli ten będzie chciał kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabeu - podaje dziennik AS.

Źródło: AS

Luka Modrić może przedłużyć kontrakt z Realem Madryt

Umowa Luki Modricia z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia przyszłość środkowego pomocnika pod znakiem zapytania. Najnowsze informacje w sprawie chorwackiej legendy przekazał hiszpański dziennik “AS”. Zdaniem wspomnianej gazety włodarze Królewskich pozwolą 39-latkowi zadecydować o swoim najbliższym losie. Działacze Los Blancos są bowiem gotowi przedłużyć kontrakt Chorwata, jeśli taka będzie wola samego zawodnika.

Jeżeli doświadczony piłkarz podejmie decyzję o odejściu do innego zespołu lub zakończy karierę piłkarską, to Real Madryt tak samo uszanuje wolę swojego kapitana. Z poprzednich doniesień wynikało, że Luka Modrić chce rozegrać przynajmniej jeszcze jeden sezon, więc niewykluczone, że ostatecznie podpisze nowy kontrakt z hiszpańskim gigantem. Gdyby jednak zawiesił buty na kołku, to Florentino Perez na pewno zaproponuje mu pracę w klubie, ale w innej roli.

Chorwacki gwiazdor z powodzeniem występuje w barwach ekipy Los Blancos od sierpnia 2012 roku, gdy przeprowadził się na Santiago Bernabeu za 35 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. Luka Modrić w koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 560 meczów, zdobył 39 bramek i zanotował 90 asyst. 39-latek wygrał z Królewskimi wszystkie możliwe trofea, sześciokrotnie sięgając po Ligę Mistrzów oraz cztery razy triumfując w La Lidze.