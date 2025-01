Alexander-Arnold o krok od Realu. Perez pracuje już nad kolejnym głośnym ruchem

MI News & Sport / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold i Florentino Perez

Real Madryt pracuje nad transferem Alphonso Daviesa

Real Madryt polubił się ostatnio z darmowymi transferami. Przypomnijmy, że w poprzednich latach na Santiago Bernabeu bez kwoty odstępnego trafili tacy zawodnicy jak David Alaba, Antonio Rudiger oraz Kylian Mbappe. Wygląda na to, że włodarze Królewskich chcą kontynuować taką politykę, ponieważ o krok od przeprowadzki do stolicy Hiszpanii jest Trent Alexander-Arnold. Co prawda mistrz La Ligi jest gotowy sprowadzić prawego obrońcę już zimą, oferując 20 mln funtów, ale na to nie ma zamiaru przystać Liverpool.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” [WIDEO]

Zatem wszystko wskazuje na to, iż angielski gwiazdor wypełni swoją umowę z macierzystym klubem i następnego lata przejdzie za darmo do Realu Madryt. Prace nad tym transferem są na zaawansowanym etapie, a media podają, że przyszłość Trenta Alexandra-Arnolda będzie związana z drużyną Los Blancos. Według portalu “Relevo.com” prezydent hiszpańskiego giganta – Florentino Perez – nie zapomina jednak o innych celach, w międzyczasie prowadząc rozmowy w sprawie ściągnięcia Alphonso Daviesa.

Real Madryt nie składa broni i cały czas jest poważnie zainteresowany pozyskaniem kanadyjskiego zawodnika, który w ekipie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego wzmocniłby lewą flankę. W przypadku 24-latka nic jest przesądzone, a w grę wchodzi również przedłużenie wygasającej umowy z Bayernem Monachium. Gdyby Alphonso Davies ostatecznie nie związał się nowym kontraktem z obecnym pracodawcą, to najprawdopodobniej zaakceptowałby ofertę złożoną mu przez Królewskich.

Tak więc najbliższego lata Real Madryt może przeprowadzić dwie hitowe transakcje, do których doszłoby na zasadzie wolnych transferów, czyli bez kwot odstępnego.