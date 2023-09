IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez zrobił na Xavim wrażenie na początku sezonu

20-latek obejrzał jednak czerwoną kartkę w meczu rezerw z Gimnastikiem (0:1)

RFEF zarządziło, że kara obowiązywać będzie również w rozgrywkach La Ligi

Fermin Lopez nie pomoże Barcelonie w starciu z Betisem

Fermin Lopez był jednym z objawień presezonu w wykonaniu FC Barcelony. Dotychczasowy zawodnik rezerw popisał się zwłaszcza w starciu towarzyskim z Realem Madryt, gdy zanotował pięknego gola z dystansu. Od początku kampanii pozostawał w dynamice pierwszej drużyny i zadebiutował już nawet w La Lidze.

20-latek zdawał sobie jednak sprawę, że nie będzie mógł liczyć na regularną grę pod wodzą Xaviego Hernandeza. Dlatego poprosił trenera o możliwość powrotu do gry w rezerwach. Tam, jednak, w starciu z Gimnastikiem (0:1), ujrzał czerwoną kartkę.

Blaugrana szybko zgłosiła się do RFEF, by dowiedzieć się, czy zawieszenie obowiązuje tylko rozgrywki trzeciej ligi. Wówczas Lopez mógłby pomóc pierwszej drużynie w nadchodzącym starciu z Realem Betis. Organ odpowiedział, że choć w artykule 56 ust. 1 stoi, że kara musi zostać odbyta w rozgrywkach, w których doszło do zawieszenia, tu mówimy o innej sytuacji. “W przypadku graczy mogących występować w innych zespołach klubu, ukarany piłkarz nie może występować dla żadnej z drużyn klubu, dopóki nie zakończy się kara zawieszenia” – możemy przeczytać w artykule Mundo Deportivo. Oznacza to, że Xavi będzie musiał poradzić sobie bez 20-letniego pomocnika w najbliższy weekend.

