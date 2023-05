Robert Lewandowski w poniedziałek pojawił się na gali Laureus w Paryżu, podczas której miał okazję wręczyć statuetkę Laureus Sport for Good Award. Trafia ona do osoby lub organizacji, która poprzez sport wspiera akcje społeczne.

Lewandowski miał zaszczyt wręczyć wyjątkową statuetkę

Wizyta Roberta Lewandowskiego w Paryżu wywołała spore poruszenie w piłkarskim świecie. Media obiegły zdjęcia jego spotkania z Lionelem Messi, który wygrał plebiscyt Laureusa na najlepszego sportowca na świecie..

Jednak podczas gali doszło do innego ważnego wydarzenia. Robert Lewandowski miał okazję wręczyć statuetkę Laureus Sport for Good Award, która w tym roku powędrowała w ręce “TeamUp”. To grupa, która zaangażowała się w pomoc ukraińskim dzieciom uciekającym przed wojną ze swojego kraju.

– Tego wieczoru miałem wielki zaszczyt wręczyć The Laureus World Sport Award w kategorii Sport for Good. Pamiętajmy o słowach Nelsona Mandeli: “Sport może stworzyć nadzieję”. Gratulacje TeamUp! Wykonujecie niesamowitą pracę! – napisał Robert Lewandowski po zakończonej ceremonii.

