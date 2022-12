PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie wystąpi w trzech najbliższych meczach FC Barcelony w Primera Division. Według hiszpańskich mediów Xavi ma do wyboru czterech zawodników, by zastąpić kapitana reprezentacji Polski.

Czterech zawodników może zastąpić Lewandowskiego

Polak opuści trzy najbliższe mecze FC Barcelony w La Liga

Napastnik został zawieszony za nieodpowiednie gesty w kierunku sędziego

Jakiego wyboru dokona Xavi?

Barcelona wznowi kampanię w następny weekend, kiedy zmierzy się z Espanyolem. Katalończycy, którzy prowadzą w ligowej tabeli, chcą kontynuować swój doskonały start w krajowych rozgrywkach, odnosząc kolejne zwycięstwo u siebie.

Jednak droga Dumy Katalonii została utrudniona ze względu na nieobecność Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor nie wystąpi w starciu przeciwko lokalnemu rywalowi, po tym jak apelacja Katalończyków została odrzucona przez Komisję Odwoławczą La Liga oraz Sportowy Sąd Arbitrażowy.

Lewandowski, który jest czołowym strzelcem La Liga w tym sezonie, opuści także kolejne mecze z Getafe i Atletico Madryt.

Hiszpańskie media informują, że Roberta Lewandowskiego może zastąpić w roli typowej dziewiątki jeden z czwórki: Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis Depay lub Victor Barbera.

Fati miał słaby początek sezonu, również ze względu na powrót po kontuzji, ale nieobecność Polaka będzie dla niego doskonałą okazją, by przebić się do pierwszego składu i wrócić do formy. Z kolei Ferran Torres nie oferuje takich samych cech piłkarskich, jak Fati, ale jest jednak znacznie bardziej doświadczony, jeśli chodzi o granie na pozycji “Lewego” i często odgrywał rolę fałszywej dziewiątki w reprezentacji Hiszpanii.

Idealnym kandydatem wydaje się także Memphis Depay, który ma za sobą świetny mundial, a w pierwszej części sezonu był zazwyczaj pomijany przez Xaviego. Jego profil jest najbardziej zbliżony do gry Lewandowskiego, a przemawia za nim największe doświadczenie. Gdyby opcje pierwszej drużyny nie były wystarczające, Xavi ma również wybór wystawienia młodzieżowca Victora Barbery, uznawanego za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w szkółce Dumy Katalonii.

