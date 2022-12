PressFocus Na zdjęciu: Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi dzięki dobrym występom na mundialu przyciągnął uwagę FC Barcelony. Według hiszpański mediów Duma Katalonii chętnie sprowadziłaby reprezentanta Maroko, ale nie nie stać jej na transfer.

Azzedine Ounahi przyciąga uwagę wielu europejskich klubów. Jak podaje Mundo Deportivo, Barcelona była nawet „zaskoczona” występem zawodnika Angers na mundialu, ale nie będzie w stanie sprowadzić Marokańczyka do stolicy Katalonii.

Ounahi jest jednym z kilku Marokańczyków, którzy po świetnych mistrzostwach świata i zajęciu czwartego miejsca na turnieju zapracowali na wielkie transfery i prawdopodobnie w najbliższym czasie trafią do znacznie silniejszego klubu.

Skauci Barcelony mieli stwierdzić, że Ounahi ma potrzebne umiejętności, by przebić się do pierwszego składu blaugrany. Niestety do próby pozyskania 22-letniego zawodnika nie dojdzie ze względów finansowych.

Reprezentantem Maroka jest zainteresowanych kilka włoskich i angielskich klubów. Według mediów w obecnej sytuacji inne kluby mają zdecydowanie większe możliwości finansowe, by pozyskać Ounahiego z Angers, dlatego Barcelona nawet nie podejmie rękawicy mimo, iż jest zainteresowana tym zawodnikiem.

Według serwisu Transfermarkt Ounahi jest wyceniany na 15 milionów euro. Jednak według mediów kwota transferu może wynieść nawet około 40 milionów euro.

