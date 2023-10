Xavi Hernandez po wygranym 2:1 meczu FC Barcelony z Szachtarem Donieck odniósł się przed kamerami Polsatu Sport do kontuzji Roberta Lewandowskiego. Trener Blaugrany wskazał, kiedy będzie wiadome, czy "Lewy" zagra w El Clasico.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona pokonała Szachtar Donieck 2:1 w meczu Ligi Mistrzów

Po spotkaniu Xavi Hernandez odniósł się do kontuzji Roberta Lewandowskiego

Trener Dumy Katalonii wskazał, kiedy będzie wiadome, czy Polak zagra w El Clasico

Czy Robert Lewandowski zagra w El Clasico? Wszystko okaże się w sobotę

FC Barcelona ma komplet punktów po trzech meczach Ligi Mistrzów. Po wygranym spotkaniu z Szachtarem Donieck trener Xavi Hernandez został zapytany o sytuację Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Polak skręcił staw skokowy podczas meczu z FC Porto. Od tamtej pory walczy z czasem, aby wrócić na El Clasico.

– Mamy swoje przeczucia, jesteśmy optymistami. On bardzo chciałby zagrać. To jest piłkarz pełen zaangażowania, ma charakter zwycięzcy. Mamy nadzieję, ale oczywiście będzie to zależało od tego, jak będzie się czuł. Wszystko okaże się w sobotę. Oby zagrał – ocenił Xavi.

Ewentualna nieobecność Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt to wielki cios dla Dumy Katalonii. Polak jest liderem ofensywy FC Barcelony.

Jak wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego przed El Clasico? Robert Lewandowski walczy z czasem przed El Clasico i o tym, czy zagra, dowiemy się dopiero w sobotę (28 października), czyli w dniu meczu. Wszystko zależy od samopoczucia zdrowotnego napastnika.