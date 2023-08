Lewandowski ujawnił kulisy transferu. Dlatego musiał odejść

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy sezon w barwach Barcelony

Polak trafił do stolicy Katalonii na zasadzie transferu z Bayernu

Dlaczego zdecydował się na taki ruch? Kapitan Biało-Czerwonych zdradził kulisy odejścia

Dlatego Lewandowski zamienił Bayern na Barcelonę

Robert Lewandowski i FC Barcelona przygotowują się do kolejnych rozgrywek. Dla reprezentanta Polski będzie to drugi sezon w stolicy Katalonii – napastnik w lecie 2022 roku opuścił Bayern i przeniósł się do Hiszpanii. W 46 meczach dla Blaugrany zdobył 33 bramki i zanotował osiem asyst.

Podczas trwającego tournee po Stanach Zjednoczonych Lewandowski udzielił wywiadu stacji CBS Sports, w którym odniósł się do tematu swojego transferu. Dlaczego 34-latek zamienił Monachium na Barcelonę?

— Ta była dla mnie bardzo trudna decyzja. Czułem się komfortowo, osiągnąłem wszystko, co tylko mogłem osiągnąć. Jednak w swojej karierze nie chcę się zatrzymywać, dlatego musiałem coś zmienić i iść dalej. To oznaczało konieczność przeprowadzki, nawet jeżeli pierwszy sezon miał okazać się trudny. W nowych rozgrywkach będzie łatwiej – poznałem klub, kontynuuję naukę hiszpańskiego.