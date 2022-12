PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W piątek Robert Lewandowski wrócił do treningów z FC Barceloną. Reprezentant Polski odpadł, wraz ze swoją kadrą, na etapie 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. Napastnik nie pomoże kolegom w trzech najbliższych meczach ligowych, ale chce jak najszybciej wrócić do pracy z drużyną.

Robert Lewandowski wrócił, wedle planu, do treningów z FC Barceloną

Napastnik odpadł, wraz z reprezentacją Polski, na etapie 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze

Wraz z Polakiem do treningów wrócili Ansu Fati, Eric Garcia oraz Alejandro Balde, którzy planowo mieli to zrobić dopiero w poniedziałek

Lewandowski już trenuje z kolegami, ale do gry wróci dopiero po nowym roku

Podczas, gdy u nas wciąż trwa debata nad przyszłością reprezentacji Polski, kapitan kadry ma już za sobą krótkie wakacje i wrócił do treningów z zespołem klubowym. FC Barcelona oczekiwała powrotu Roberta Lewandowskiego na piątkowej sesji, pomimo, że gwiazda drużyny nie będzie mogła pomóc kolegom w najbliższych spotkaniach ligowych. Przypomnijmy, że 34-latek jest zawieszony za czerwoną kartkę, którą obejrzał w starciu z Osasuną Pampeluna (2:1). Komitet ligowy “wycenił” przewiny kapitana Biało-czerwonych na trzy mecze. Oznacza to, że 34-latka ominą istotne i trudne starcia z Espanyolem, Atletico Madryt i Getafe. Lewy wciąż pozostaje jednak do dyspozycji Xaviego Hernandeza w pojedynkach pucharowych. Najprawdopodobniej wystąpi w meczu 1/16 finału Pucharu Króla. Będzie ono miało miejsce 4 lub 5 stycznia, a rywala Dumy Katalonii jeszcze nie wyłoniono. Ponadto szkoleniowiec z pewnością będzie liczył na swoją gwiazdę podczas Superpucharu Hiszpanii. W półfinale Blaugrana zmierzy się z Realem Betis.

Do treningów z drużyną wróciło też przed czasem trzech reprezentantów Hiszpanii: Alejandro Balde, Ansu Fati i Eric Garcia. Wszyscy trzej mieli odbyć pierwszy trening po przerwie reprezentacyjnej dopiero w poniedziałek.

Lewandowski pozostaje najskuteczniejszym strzelcem La Ligi. W 14 spotkaniach ligowych strzelił 13 bramek, a do tego zanotował cztery asysty.

