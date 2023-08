Lewandowski szczerze o końcu kariery. “Wiek to dla mnie tylko liczba”

IMAGO / Radosław Jóźwiak / Newspix.pl Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski porozmawiał z francuskim L’Equipe

Kapitan reprezentacji Polski odniósł się między innymi do kwestii zakończenia kariery

Napastnik FC Barcelony przyznał szczerze, że nie czuje się gorzej ze względu na wiek

Robert Lewandowski szczerze o zakończeniu kariery i roli w FC Barcelonie

Robert Lewandowski przygotowuje się do kolejnego sezonu. Napastnik FC Barcelony nie błyszczał podczas tournee w Stanach Zjednoczonych, ale przekonuje, że oprócz zdobywania bramek ciążą na nim inne bardzo ważne obowiązki. W rozmowie z L’Equipe odniósł się również do swojego wieku i zakończenia kariery.

– W moim wieku? Wiek to dla mnie tylko liczba. Kiedy budzę się rano, nie mówię sobie, że się starzeję. Kiedy patrzę na wyniki moich testów, wszystko jest w porządku. Czasami jest nawet lepiej niż wcześniej – przyznał Lewandowski.

– Nie jestem doskonały. Nie wszyscy to rozumieją. Wszyscy mamy gorsze dni, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie wpłynęło to na naszą pracę, a nie zawsze jest to łatwe. Moja rola? Czułem, że powinienem odgrywać rolę wykraczającą poza strzelanie goli. Nie chodzi tylko o bycie wzorem do naśladowania podczas treningu. Jako napastnik czasami myślimy tylko o sobie, ale nie tego chcemy w Barcelonie – mówił kapitan reprezentacji Polski.