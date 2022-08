PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W piątek odbyła się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, które zgromadziło na trybunach około 50 tysięcy osób. Później odbyła się konferencja z udziałem Polaka

Robert Lewandowski zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę za 45 milionów euro

W piątek odbyła się oficjalna prezentacja Polaka na Camp Nou. Na trybunach zasiadło około 50 tysięcy kibiców

Napastnik nie krył emocji związanych z przywitaniem przez sympatyków Blaugrany

“Prezentacja była niezwykła, trudno znaleźć słowa”

Robert Lewandowski do FC Barcelony trafił w połowie lipca. Najpierw dołączył do przebywającej w Stanach Zjednoczonych drużyny, która przygotowywała się do nadchodzącego sezonu. Polak zdołał rozegrać trzy mecze sparingowe.

Po powrocie z przedsezonowego tournee rozpoczęły się formalności dotyczące hitowego transferu. W piątek odbyła się oficjalna prezentacja Lewandowskiego na Camp Nou, którą z trybun śledziło około 50 tysięcy kibiców. Napastnik zaprezentował dużą pewność siebie, a kilka z jego widowiskowych zagrań już obiegło cały Internet.

Później 33-latek udał się do Auditori 1899, gdzie odpowiedział na pytania zgromadzonych dziennikarzy. Polak nie krył wzruszenia związanego ze sposobem przywitania przez klubowych sympatyków.

Prezentacja była niezwykła, aż trudno znaleźć mi słowa. Byłem pełen emocji. Jestem bardzo zadowolony, że tylu kibiców mnie wspierało. Chcę jak najszybciej odwdzięczyć się kibicom swoją grą.

To dla mnie wyzwanie. Chcę w pierwszych meczach sezonu pokazać to, co mam najlepsze. Chcę także popychać moich kolegów, aby dawali z siebie maksimum. Wszyscy zawodnicy mają wielką jakość. To mieszanka młodości z doświadczeniem, które mogę przekazać – mówi Lewandowski.

“Mój wiek nie ma znaczenia”

Polak zapytany został również o przyczyny dołączenia do FC Barcelony oraz sytuację, w jakiej obecnie znajduje się klub. Wypowiedział się także na temat swojej dyspozycji i wieku, który w Hiszpanii budzi pewne wątpliwości.

Wiem, że to nie jest najlepszy czas dla Barcelony, ale rozmawiałem z Joanem Laportą i poznałem ten projekt. Wiem, że przyszłość będzie dużo lepsza. Gdy patrzę na to, co robimy na treningach, widzę, że wiele nam wychodzi. Musimy pokazać teraz w meczach oficjalnych, że jesteśmy gotowi.

Mój wiek nie ma znaczenia. To tylko cyfra. Moje ciało nie czuje tego, że mam prawie 34 lata. Mogę grać jeszcze długo.

Czas negocjacji nie był łatwy. Decyzja o odejściu z Bayernu Monachium była trudna, ale wspólnie z rodziną uznaliśmy, że jesteśmy gotowy na nowy rozdział. Wszyscy bardzo ciężko pracowaliśmy, a ostatecznie jestem tu z wami. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że tu jestem – zapewnia napastnik.

Napastnik mówił również o rywalizacji z Realem Madryt. Ma świadomość trudnego wyzwania, ale jest gotowy je podjąć.

Zawsze jestem gotowy, aby mierzyć się z Realem Madryt. Ostatni sezon był dla nich pełen sukcesów, ale teraz będziemy chcieli ich pokonać. To będzie trudne. Jestem pewny, że w każdy weekend i na każdy mecz Ligi Mistrzów będziemy wychodzić z chęcią zwycięstwa – zakończył Polak.

Zobacz również: Szaleństwo na Camp Nou. Lewandowski oficjalnie zaprezentowany