PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może się już czuć w pełni zawodnikiem FC Barcelony. W piątkowe popołudnie, w obecności kilkudziesięciu tysięcy kibiców katalońskiego klubu, reprezentant Polski został oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou.

Robert Lewandowski został w piątek oficjalnie zaprezentowany przez Barcelonę

Prezentację Polaka z trybun Camp Nou oglądało około 50 tysięcy kibiców

Reprezentant Polski otrzymał koszulkę z numerem 9

Show w Barcelonie. Tłumy na prezentacji Lewandowskiego

Camp Nou zaczęło się wypełniać już na godzinę przed rozpoczęciem prezentacji. Według nieoficjalnych informacji ostatecznie na trybunach stadionu Barcelony zasiadło aż 50 tysięcy kibiców. To dwa razy więcej niż podczas rekordowej do tej pory prezentacji Brazylijczyka Ronaldinho w 2003 roku. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również oficjalna transmisja, którą tylko na youtubowym kanale klubu oglądało ponad 150 tysięcy osób. Od samego rana pełną parą działał również klubowy sklep katalońskiego klubu, w którym koszulki z nazwiskiem Lewandowskiego rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.

Lewandowski na murawie Camp Nou zameldował się dokładnie o godzinie 12:33 w towarzystwie prezydenta klubu Joana Laporty, przy ogromnej wrzawie zgromadzonych kibiców. Przed prezentacją najczęściej zadawanym pytaniem było, czy Lewandowski otrzyma koszulkę z numerem 9. Kibice polskiego napastnika mogą jednak odetchnąć z ulgą. Kapitan reprezentacji Polski zaprezentował się z “dziewiątką”, do której przyzwyczailiśmy się na jego plecach zarówno w drużynie narodowej, jak i w Bayernie Monachium. Lewandowski będzie mógł również kontynuować swój projekt marketingowy i markę “RL9”.

Po przywitaniu się ze zgromadzonymi kibicami Lewandowski otrzymał od Joana Laporty dożywotni karnet “Socio” i podpisał plakat ze swoją podobizną, który zostanie przeznaczony przez fundację Barcelony na charytatywną aukcję. Następnie prezydent Barcelony oficjalnie powitał Lewandowskiego i podziękował mu za wysiłek, który włożył, aby ten transfer mógł zostać sfinalizowany.

Po wystąpieniu Laporty głos zabrał Lewandowski, który przywitał się w z kibicami w języku katalońskim, czym niewątpliwie im zaimponował. – Jestem bardzo dumny, że trafiłem do Barcelony. To była długa podróż, ale na koniec jestem tutaj. Poziom mojego szczęścia z tego powodu jest bardzo wysoki. Mam nadzieje, że zagwarantuję tutaj wiele bramek, wiele zwycięstw i liczę na wasze wsparcie w każdym meczu – zwrócił się do fanów już w języku angielskim.

Na zakończenie prezentacji Lewandowski zaprezentował kibicom próbkę swoich możliwości i technicznych umiejętności, a także zagrał w “dziadka” z młodymi adeptami piłkarskiej akademii Barcelony.

Lewandowskiemu w tym dniu towarzyszyła najbliższa rodzinną z żoną Anną na czele, jego bliscy współpracownicy oraz menedżer Pini Zahavi, który odegrał bardzo dużą rolę w przeprowadzeniu transferu.

Kiedy pierwszy mecz Lewandowskiego?

Lewandowski od momentu podpisania kontraktu z klubem wystąpił w trzech sparingowych spotkaniach, które odbyły się podczas tournee katalońskiego zespołu w Stanach Zjednoczonych. Polak zagra w meczach przeciwko Realowi Madryt, Juventusowi i New York Red Bulls, ale nie udało mu się wpisać się na listę strzelców. Kolejną ku temu okazję będzie miał już w niedzielę, kiedy drużyna Xaviego Hernandeza w meczu o Puchar Gampera zmierzy się na Camp Nou z meksykańskim Pumas UNAM. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00.

Oficjalny debiut w Barcelonie Lewandowski zaliczy za tydzień, kiedy wystartuje nowy sezon La Liga. W pierwszym spotkaniu FC Barcelona zmierzy się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Mecz rozegrany zostanie 13 sierpnia (sobota) o godzinie 21:00.