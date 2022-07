Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma za sobą pierwsze dni w nowym klubie. Polak wierzy, że on i Barcelona osiągną wspólnie wiele sukcesów.

Barcelona przygotowuje się do sezonu 2022/2023

Z drużyną w USA jest Robert Lewandowski

Polak ma duże plany związane z nowym klubem

Lewandowski podekscytowany nowym wyzwaniem

Robert Lewandowski przez ostatnie osiem lat pracował na to, aby Bayern odnosił sukcesy. Teraz Polak zrobi wszystko, aby Barcelona wróciła na właściwe tory i świętowała sukcesy.

– To było dla mnie coś bardzo interesującego. Po ośmiu latach w Bayernie Monachium, gdzie wygrałem wszystko, chciałem uczynić kolejny krok, zapisać nowy rozdział. Wiedziałem, że w Barcelonie bardzo mnie chcą i wiele zrobią, by mnie pozyskać. Sam nie myślałem długo nad ich propozycją, bo wiem, że czeka mnie tu wspaniały czas – przyznał Lewandowski, któremu wcale nie było łatwo opuścić Bayern.

– Po tylu latach w Bayernie Monachium nie było mi łatwo zmienić klub, ale zawsze chciałem grać w La Liga, to było moim marzeniem. Znam kilku piłkarzy, którzy występują obecnie w zespole, ale miałem też wiele kontaktów z nimi prywatnie, więc na pewno jest łatwiej. W Borussii Dortmund grałem już z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem, znamy dobrze, więc nie będzie problemu z adaptacją w drużynie – rzekł polski napastnik. Lewandowskiego ekscytuje perspektywa pracy z Xavim.

– Pracowałem z wieloma trenerami i wiem, że z Xavim możemy odnieść wiele sukcesów. Wiem, że Barcelona ma swoje problemy, ale to wciąż wielki klub. To wszystko, co się dzieje wokół drużyny, jest wyjątkowe. Wiem, że wszystkim tu zależy, by Barca wróciła na należne sobie miejsce. Jestem szczęśliwy, że będę mógł w tym pomóc. Wiem, że fani wspierają ją zawsze, a my musimy się odwdzięczyć. Nasze i ich miejsce jest na szczycie – powiedział najnowszy nabytek Barcelony.

