Kiedy debiut Lewandowskiego w Barcelonie? Polak gotowy do gry

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został w tym tygodniu oficjalnie zawodnikiem Barcelony. Reprezentant Polski rozpoczął już treningi z drużyną, która przebywa obecnie na tournee po Stanach Zjednoczonych i czeka na swój pierwszy występ w katalońskim zespole. Ten może nastąpić już w niedzielę.

Robert Lewandowski podpisał w tym tygodniu czteroletni kontrakt z Barceloną

Polak rozpoczął już treningi z zespołem i czeka na debiut

W niedzielę FC Barcelona rozegra w Las Vegas towarzyskie spotkanie z Realem Madryt

Debiut Lewandowskiego w Barcelonie już w niedzielę

Robert Lewandowski zrealizował swój cel jaki postawił przed sobą po zakończeniu ostatniego sezonu. Było nim odejście z Bayernu Monachium i przenosiny do FC Barcelony. Oba kluby porozumienie w sprawie transferu, którego łączna kwotą opiewa na 50 milionów euro, osiągnęły w ubiegły weekend. Polak na początku tygodnia dołączył do drużyny w Miami, pomyślnie przeszedł badania medyczne i podpisał czteroletni kontrakt z klubem z Camp Nou.

Lewandowskiego zabrakło w składzie na pierwsze towarzyskie spotkanie Barcelony podczas amerykańskiego tournee, w którym efektownie 6:0 pokonała Inter Miami. 33-letni Polak trenuje już jednak z drużyną i jego pierwszy występ w zespole prowadzonym przez Xaviego Hernandeza zbliża się wielkimi krokami. Według hiszpańskich mediów wszystko wskazuje na to, że Lewandowski pierwszy raz w koszulce Barcelony zagra już w najbliższą niedzielę.

Kapitan reprezentacji Polski debiut może zaliczyć w niesamowitych okolicznościach, bowiem niedzielnym rywalem Barcelony będzie Real Madryt. Spotkanie, które rozegrane zostanie w Las Vegas, rozpocznie się o godzinie 5:00 czasu polskiego. Mecz będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz na 24 godziny przed meczem postawić dowolny zakład.

Z jakim numerem gra Lewandowski?

Robert Lewandowski przyzwyczaił nas już do występów w z numerem 9 na koszulce, zarówno w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji Polski. FC Barcelona na razie nie ogłosiła z jakim numerem Lewandowski będzie występował w jej zespole, choć według nieoficjalnych informacji Polak zachowa swój ulubiony numer, choć jeszcze w ostatnim sparingu z Interem Miami z “9” wystąpił Memphis Depay. Holender jest jednak mocno łączony z odejściem z katalońskiego zespołu, a jeżeli do transferu nie dojdzie, prawdopodobnie będzie zmuszony do oddania numeru Lewandowskiemu. Polak występy z “9” miał bowiem zagwarantować sobie w umowie z Barceloną.

