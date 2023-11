IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Eric Abidal jako piłkarz został legendą FC Barcelony. Pracował też tam jako dyrektor sportowy w latach 2018 – 2020

Nie dał się jednak poznać z dobrej strony w tej roli

Francuz uważa jednak, że dobrym dyrektorem sportowym mógłby zostać Robert Lewandowski

Abidal: Lewy ma odpowiednie cechy, by zostać dyrektorem sportowym

Robert Lewandowski w sierpniu tego roku skończył 35 lat. Choć kontrakt z FC Barceloną wiąże go aż do 30 czerwca 2026 roku, zupełnie naturalne jest, że kapitan reprezentacji Polski powoli przygotowuje się do zakończenia kariery piłkarskiej. Zawodnik unika jednoznacznych deklaracji na temat przyszłości, choć pewne jest, że wówczas mocniej skupi się na swoich licznych biznesach. Swoje zdanie na ten temat ma Eric Abidal. Były reprezentant Francji wziął udział w VI Kongresie Sport Biznes Polska, który miał miejsce w Warszawie. 44-latek dał się poznać jako piłkarska legenda FC Barcelony. W latach 2018-2020 pełnił też w niej funkcję dyrektora sportowego, w której nie prezentował się już jednak tak dobrze.

– Czy Lewandowski mógłby zostać dyrektorem sportowym? Ma za sobą lepszą karierę niż ja, więc powinno mu być łatwiej. Ma odpowiednie cechy do tego, by zostać dyrektorem sportowym. Myślę, że poradziłby sobie z takim wyzwaniem nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. To jeden z najlepszych graczy na świecie. Ma ogromne doświadczenie. Rozumie grę i nie boi się wyzwań. Federacje lub kluby zawsze chcą takich ludzi u siebie. Lewandowski mógłby przekazać wiedzę, którą zbiera od tylu lat. Wie, co to znaczy ciężka praca i rywalizacja na najwyższym poziomie. To przykład profesjonalisty – chwalił naszego kapitana Abidal.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie już 14 spotkań dla Barcelony. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty. Swój dorobek może poprawić już podczas sobotniego meczu z Rayo Vallecano.

