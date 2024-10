Lewandowski lepszy od Haalanda. Statystyki nie kłamią

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zachwyca pod wodzą Flicka

Robert Lewandowski latem mógł opuścić Barcelonę, a jego przyszłość była przedmiotem debat między Xavim a działaczami klubu. Jednak obecnie, dzięki wsparciu trenera Hansiego Flicka, polski napastnik wrócił do najwyższej formy. Jego hat-trick w niedzielnym meczu przeciwko Deportivo Alaves to dowód na to, że pomimo 36 lat nadal jest jednym z najlepszych na świecie. Oprócz imponujących statystyk strzeleckich, Lewandowski zaskakuje także swoją zwinnością i dynamiką, która przypomina jego najlepsze lata.

Podczas meczu z Alaves, Lewandowski wykazał się znakomitym zrozumieniem z Raphinhą, który dwukrotnie asystował przy jego golach. Brazylijczyk stał się kluczowym partnerem Polaka na boisku, a ich współpraca tylko się umacnia. W Barcelonie Lewandowski czerpie korzyści z gry z takimi zawodnikami jak Pedri, Dani Olmo czy Lamine Yamal, którzy dostarczają mu więcej okazji do strzelania goli. Z taką ofensywną siłą za sobą, Lewandowski ma coraz więcej szans w polu karnym, gdzie jest wyjątkowo skuteczny.

Mecz z Alaves pokazał wszechstronność Lewandowskiego. Pierwszy gol padł po stałym fragmencie gry, gdy Polak trafił do siatki po dośrodkowaniu Raphinhi. Drugi gol również był wynikiem precyzyjnej asysty Brazylijczyka, a Lewy bez trudu skierował piłkę do bramki. Trzeci był najbardziej widowiskowy – padając na ziemię, Polak oddał trudny strzał, który ostatecznie znalazł drogę do siatki. To pokazuje, że Lewandowski jest gotów wykorzystywać każdą okazję, niezależnie od okoliczności.

Po meczu Flick chwalił swojego podopiecznego, podkreślając jego niesamowitą skuteczność w polu karnym. Lewandowski ma teraz o jeden gol więcej niż Haaland. Napastnik Barcelony zdobył 10 goli w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. Norweg w Premier League też ma 10 goli, ale w Lidze Mistrzów na listę strzelców wpisał się tylko raz. Co więcej, Lewandowski ma w swoim dorobku jeszcze dwie asysty. Haaland nie ma ani jednej.

