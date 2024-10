Ter Stegen, Bremer, Rodri… Fala kontuzji w Europie. Ten sam powód?

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ter Stegen - poważna kontuzja

Serie A pod znakiem kontuzji

Duvan Zapata, napastnik Torino, to najnowsza ofiara przeciążonego sezonu. Zawodnik opuścił boisko na noszach po meczu z Interem, a szczegóły jego kontuzji kolana są nadal nieznane. Zaledwie kilka dni wcześniej Gleison Bremer, obrońca Juventusu, zerwał więzadło krzyżowe podczas spotkania Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Włoska liga zmaga się z prawdziwą falą urazów – od złamania kości strzałkowej Ruslana Malinovskiego po operacje Ismaela Bennacera i Alessandro Florenziego.

Oglądaj skróty meczów Premier League



Kontuzje dotykają nie tylko piłkarzy pod kątem indywidualnym, ale także wpływają na wyniki całych drużyn, zmuszając trenerów do rotacji składem i osłabiając rywalizację na najwyższym poziomie. Szczególnie niepokojące są liczne przypadki zerwania więzadła krzyżowego – od Scamacci i Scalviniego z Atalanty po Benedyczaka z Parmy.

Problemy zdrowotne także w Europie

Nie tylko włoska Serie A odczuwa skutki intensywnego kalendarza. W Realu Madryt Dani Carvajal doznał poważnej kontuzji kolana, a David Alaba jest wyłączony z gry przez zerwanie więzadła krzyżowego. Barcelona straciła Gavi’ego i Ter Stegena, a Manchester City musi sobie radzić bez Rodriego. Na tej liście znajdują się również inne wielkie kluby, takie jak Bayern Monachium, Arsenal czy Paris Saint-Germain, które także zmagają się z brakami kadrowymi spowodowanymi poważnymi urazami.

Przeciążony kalendarz rozgrywek

Nieustanne napięcie w rozgrywkach i rosnąca liczba meczów sprawiają, że piłkarze są przeciążeni. Nowy format Ligi Mistrzów oraz nadchodzący Klubowy Mundial z 32 drużynami tylko zwiększają liczbę spotkań, zmuszając zawodników do gry na najwyższych obrotach przez cały rok. Połączenie rozgrywek krajowych, międzynarodowych pucharów i meczów reprezentacyjnych tworzy praktycznie nieprzerwane pasmo spotkań, co nieuchronnie prowadzi do licznych urazów, a także do obniżenia poziomu gry, bowiem żaden piłkarz nie jest w stanie utrzymać bardzo wysokiej formy w 60 – 70 meczach podczas jednego sezonu.