Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi porozumiał się z PSG w sprawie nowego kontraktu. Joan Laporta nie chce dawać kibicom fałszywej nadziei na powrót Argentyńczyka.

Powrót Messiego do Barcelony to marzenie Joana Laporty

Argentyńczyk ma jednak inny plan

Szef Barcelony wypowiedział się na temat Argentyńczyka

Messi nie dla Barcelony

Latem ubiegłego roku Barcelona doznała ogromnej straty. Leo Messi nie przedłużył kontraktu i wzmocnił PSG. Fani wicemistrza Hiszpanii mocno przeżyli odejście Argentyńczyka z klubu. Joan Laporta wierzył jednak, że 35-latek wróci jeszcze na Camp Nou. To mogło być możliwe po tym sezonie. Messi ma bowiem kontrakt z PSG tylko do 30 czerwca tego roku. Argentyńczyk porozumiał się jednak z mistrzem Francji i wszystko wskazuje na to, ze zostanie w Paryżu przez jeszcze jeden sezon. Do sytuacji odniósł się prezydent Barcelony.

– W temacie Messiego, nie możemy generować oczekiwań. Messi jest zawodnikiem PSG i ma z nimi kontrakt. Zdobył puchar świata, a cules byli z tego powodu bardzo szczęśliwi. To, czego nie chcę robić, to generować oczekiwań, które w tej chwili są bardzo trudne do zrealizowania – powiedział Joan Laporta. Przyznał on, ze chciałby powrotu Messiego do Barcelony.

– Messi jest dla nas jest najlepszym zawodnikiem wszech czasów. Mieliśmy go tutaj i jestem przekonany, że w swoim sercu jest cule i zawsze będzie związany z Barçą. Czy wróci jako zawodnik, czy nie, w tej chwili jest w PSG i bardzo chcielibyśmy, żeby kiedyś wrócił, ale zobaczymy – rzekł szef Barcelony, która prawdopodobnie nie będzie już miała Messiego w roli piłkarza. Argentyńczyk łączony jest z przenosinami do MLS, co mogłoby nastąpić po przyszłym sezonie.

