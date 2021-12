Pressfocus Na zdjęciu: Jose Gaya

W niedzielę rozegrano cztery pojedynki na hiszpańskich boiskach. Najpierw w meczu beniaminków Rayo Vallecano pokonało Espanyol (1:0). Natomiast na sam koniec dnia Valencia wywalczyła komplet punktów w starciu z Celtą Vigo (2:1).

Imponująca seria Rayo trwa, Valencia coraz bliżej czołówki

Zespół z przedmieść Madrytu nie przestaje zaskakiwać. Rayo po raz kolejny odniosło na własnym terenie zwycięstwo. Co więcej, piłkarze Vallecano nie doznali jeszcze smaku porażki przed własną publicznością i po niedzielnej wygranej plasują się na szóstej lokacie w tabeli. Co prawda o ostatecznym rezultacie zadecydował gol samobójczy Cabrery, to i tak Espanyol nie potrafił wykorzystać nadarzających się szans, przez co Katalończycy sami skomplikowali swoją sytuację.

Do interesujących zawodów doszło również w Vigo, gdzie Celta mierzyła się z Valencią. Iago Aspas rozpoczął strzelanie na Estadio de BalaIdos, jednak Nietoperze zdołały najpierw doprowadzić do remisu, a po przerwie zdobyć decydującą bramkę, którą strzelił Maximiliano Gomez.

Wyniki i gole 16. kolejki La Liga

Rayo – Espanyol 1:0 (0:0)

[OG] Cabrera (54′)

Elche – Cadiz 3:1 (1:0)

Fidel (13′), Tete (45′), Josan (93′) – Fernandez (91′)

Levante – Osasuna 0:0 (0:0)

Celta – Valencia

Aspas (11′) – Duro (19′), Gomez (53′)

Aktualna tabela La Liga