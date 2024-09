Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Elektryzująca końcówka spotkania Atletico Madryt – Real Madryt (1:1)

Niedzielne derby Madrytu na Civitas Metropolitano z pewnością przejdą do historii. Do pierwszej bramki w 64. minucie mecz w zasadzie toczył się spokojnie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Eder Militao skierował piłkę do siatki, wyprowadzając Real Madryt na prowadzenie. W 69. minucie kibice Atletico Madryt zaczęli rzucać różne przedmioty w kierunku Thibaut Courtois, co poskutkowało przerwaniem spotkania przez głównego arbitra.

Gra została wznowiona po dziesięciu minutach przerwy. W doliczonym czasie Atletico doprowadziło do wyrównania za sprawą gola zdobytego przez Angela Correę. Królewskim nie pomogła nawet analiza VAR, ponieważ Argentyńczyk był idealnie na granicy spalonego. Gospodarze kończyli spotkanie w osłabieniu, gdyż czerwoną kartkę za faul obejrzał Marcos Llorente.

Co tam się dzieje 🤯



Niesamowite, ale i smutne obrazki w Madrycie – sędzia musiał przerwać derbowe spotkanie z powodu sytuacji na trybunach… 👇



La Liga ostro odniosła się do ostatnich incydentów, wydając oświadczenie:

“La Liga pragnie ogłosić, że przystąpi do formalnego zgłoszenia i zażąda natychmiastowego aresztowania sprawców kampanii nienawiści mającej na celu promowanie rasistowskich i obraźliwych czynów.

Kampania ta stanowi przestępstwo nawoływania do nienawiści, co zostało jasno zdefiniowane w kodeksie karnym. La Liga zdecydowanie potępia te działania, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają, promują i nawołują do nienawiści wobec jednostki, w tym przypadku zawodnika Viniciusa Jr z powodu jego koloru skóry.

Działania te nie tylko szkodzą wizerunkowi sportu i naszego kraju, ale także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla integralności i dobrego samopoczucia wszystkich kibiców”

