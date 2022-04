Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Guedes

W sobotę rozegrano cztery spotkania 32. kolejki La Liga. Najwięcej emocji dostarczyły dwa ostatnie pojedynki. Najpierw Osasuna pokonała Valencię (2:1). Natomiast później Villarreal był lepszy od Getafe (2:1).

Koniec marzeń Valencii, Villarreal wreszcie z pełną pulą

Valencia przy odrobinie lepszej dyspozycji, śmiało wywalczyłaby dziś o przepustkę do europejskich pucharów. Tymczasem znów zapowiada się kolejna smutna jesień. Wszystko przez niemoc, która nawiedza Nietoperzy od trzech kolejek z rzędu. Po dwóch remisach każdy fan oczekiwał przełamania. Z kolei na własnym obiekcie gospodarze uznali wyższość Osasuny, co nie daje już szans na szóstą lokatę w tabeli.

Na sam koniec dnia doszło do meczu na przedmieściach Madrytu. Getafe lubi sprawiać niespodzianki, ale Villarreal zachował twarz po awansie do półfinału Ligi Mistrzów. Żółta łódź podwodna dalej płynie w dobrym kierunku, bo wygrana nad Getafe przybliżyła zespół Unaia Emery’ego do czołówki La Liga.

Wyniki i gole 32. kolejki La Liga

Elche – RCD Mallorca 3:0 (1:0)

Mojica (42′), Bigas (58′), Lee Kang-In (81′)

Deportivo Alaves – Real Vallecano 1:0 (0:0)

Joselu (64′)

Valencia – Osasuna 1:2 (0:0)

Soler (83′) – Avila (50′), Budimir (74′)

Getafe – Villarreal 1:2 (0:2)

Unal (63′) – Moreno (7′), Trigueros (16′)

Aktualna tabela La Liga