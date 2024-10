Real Madryt latem pozyskał Kyliana Mbappe na zasadzie wolnego transferu. Francuz został we wrześniu najlepszym piłkarzem Los Blancos, podał profil Futbol Mahou na X.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe najlepszym zawodnikiem Realu we wrześniu

Kylian Mbappe trafił do Realu Madryt z jasnym celem, aby poprawić jeszcze bardziej jakość ofensywy Los Blancos. Co prawda zawodnik nie zaczął zdobywać bramkę w nowym zespole jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niemniej, gdy się odblokował, to na dobre. Na platformie X profil Futbol Mahou przekazał natomiast, że Mbappe w głosowaniu kibiców został wybrany najlepszym zawodnikiem września w Realy. W pokonanym polu zostawił: Daniego Carvajala, Rodrygo, Edera Militao oraz Viniciusa Juniora.

Reprezentant Francji w minionym miesiącu wystąpił w pięciu spotkaniach Los Blancos, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też jedną asystę. Ogólnie w tym sezonie 25-latek strzelił siedem goli w 11 występach.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de septiembre es… ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/IpOXEO1SPz — Fútbol Mahou (@futbolmahou) October 8, 2024

Mbappe okazję na poprawę tego bilansu będzie miał po reprezentacyjnej przerwie. Zawodnik przystąpi do kolejnych spotkań Los Blancos wypoczęty, bo otrzymał wolne od selekcjonera reprezentacji Francji Didiera Deschampsa. Real czekają wówczas między innymi starcia z: Celtą Vigo, Borussią Dortmund czy FC Barcelona.

Madrycki zespół plasuje się aktualnie na drugiej pozycji w tabeli La Liga, legitymując się bilansem 21 oczek. Tymczasem w Lidze Mistrzów stołeczna drużyna znajduje się na 17. miejscu, mając po dwóch kolejkach trzy punkty.

