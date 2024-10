fot. Magara Press SL / ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Tiago Santos z Lille na radarze Realu Madryt

Real Madryt od soboty rozważa różne opcje w kontekście zastąpienia Daniego Carvajala, który doznał poważnej kontuzji. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że sternicy Los Blancos mogą skusić się na transfer z Ligue 1. Na celowniku Królewskich według informacji Fichajes.net znajduje się Tiago Santos z Lille.

22-letni zawodnik to piłkarz, mający za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Portugalii. Do ekipy z Ligue 1 defensor trafił w lipcu 2023 roku z Estoril Praia za ponad sześć milionów euro. W tej kampanii Tiago Santos wystąpił już w 13 spotkaniach, notując w nich dwie asysty.

Zainteresowanie graczem Lille ze strony Realu nie jest dziełem przypadku, bo aktualnie w stołecznej ekipie aspirować do gry na prawej obronie mogą Lucas Vazquez czy Fede Valverde. Niemniej według ekspertów, zajmujących się na co dzień madrycką ekipą, to wymieniona dwójka nie zapewnia odpowiedniej jakości. Tym samym ciekawą alternatywą może być właśnie Tiago Santos.

Zespół z Madrytu aktualnie plasuje się na pozycji wicelidera rozgrywek La Liga. Ma na swoim koncie 21 punktów, tracąc do pierwszej FC Barcelony trzy oczka. Po reprezentacyjnej przerwie Real zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Następnie na drodze stołecznej drużyny staną kolejno Borussia Dortmund i FC Barcelona.

