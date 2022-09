Pressfocus Na zdjęciu: Pablo Torre

Latem FC Barcelona zagwarantowała sobie transfer wielkiego talentu hiszpańskiej piłki – Pablo Torre. 19-latek nie wybiegł jeszcze na boisko w żadnym meczu, a brak szans do gry go frustruje. Według mediów Hiszpan naciska na odejście, choć od tego pomysłu odwieść go stara się Xavi.

1 lipca FC Barcelona zagwarantowała sobie transfer Pablo Torre z Racingu Santander

Hiszpan postrzegany jest jako jeden z największych talentów hiszpańskiej piłki

Pomocnik jak na razie nie otrzymał od Xaviego szansy do gry w oficjalnym meczu i dlatego chciałby odejść na wypożyczenie

Problematyczna sytuacja Pablo Torre w Barcelonie

Gdy tylko w mediach w ubiegłym roku głośno zrobiło się o wielkim talencie Racingu Santander – Pablo Torre, FC Barcelona szybciutko zagwarantowała sobie jego transfer. Hiszpan kosztował ją 5 milionów euro, jednak kwota ta może mocno się rozrosnąć w przypadku, gdy uruchomione zostaną dodatkowe bonusy. Już na starcie jego przygody z Barca pojawił się poważny problem.

Dziennikarze stacji Cadena SER przekazali ostatnio, że pomocnik naciska na transfer. Hiszpan chce regularnie grać by móc się dalej rozwijać, na co obecnie nie może liczyć w Dumie Katalonii. Pomocnik nie bierze udziału w meczach Barcelony B ponieważ zaznaczył, że nie zamierza grać na poziomie III ligi hiszpańskiej. Do tej pory otrzymał powołanie tylko na mecz z Realem Sociedad, jednak na boisku się nie pojawił.

🗣️ Xavi: “We have called Pablo Torre up for tomorrow's match. He might play tomorrow, and I'm sure he'll help us a lot.” pic.twitter.com/8Nf2difEVy — infosfcb  (@infosfcb) September 6, 2022

Pomocnik jest poirytowany tą sytuacją i chciałby odejść na wypożyczenie do Racingu Santander. Na to zgody nie wyraża Xavi, który przekonuje Torre do pozostania. Szkoleniowiec Blaugrany obiecał 19-latkowi, że ten otrzyma szanse do gry w najbliższych meczach. Otrzymał on powołanie na spotkanie Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno.

