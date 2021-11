Pressfocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Javier Tebas zabrał głos na wiele interesujących tematów

Szef La Ligi wypowiedział się między innymi o pomyśle organizowania mistrzostw świata co dwa lata

Porównał on także Ansu Fatiego do Kyliana Mbappe

Odważne słowa prezesa La Ligi

Javier Tebas jest szefem La Ligi. To barwna postać , która dodatkowo nie gryzie się w język, co potwierdzają jego wypowiedzi. Niedawno wypowiedział się on na temat możliwości rozegrania meczu La Ligi w USA.

– Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Kwestia polega na tym, że tutaj nie trzeba nikogo namawiać. Do tego dojdzie w naturalny sposób – tak jak dochodzi do wielu zmian w społeczeństwie. Naciski nie mają jednak sensu, bo tylko opóźnią to w czasie -przyznał Tebas, który zabrał glos także na temat pomysłu organizacji mistrzostw świata co dwa lata.

– Jestem całkowicie przeciwny – tak jak wszystkie europejskie ligi. Przy czteroletnich odstępach przemysł piłkarski się rozwinął. Po co to zmieniać?. Trzeba się rozwijać, ale nie poprzez tworzenie nowych rozgrywek – rzekł szef ligi hiszpańskiej, w której od przyszłego sezonu mogą grać Ansu Fati i Kylian Mbappe. Oczywiście jeśli Francuz wzmocni Real Madryt. Tebas pokusił się o porównanie Hiszpana do gracza Paris Saint-Germain.

– Lubimy patrzeć i doceniać piłkarzy spoza Hiszpanii, ale mamy obecnie Ansu Fatiego. Szkoda jego kontuzji, ale przez ten czas po jego ostatnim powrocie udowodnił, że jest piłkarzem tak samo dobrym lub nawet lepszym od Mbappe – powiedział Tebas, który użył kontrowersyjnych słów. Fati ma bowiem ogromny potencjał. Ze względu na urazy nie zbliżył się jednak aktualnie do poziomu sportowego, który prezentuje Francuz. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości będzie inaczej.

