IMAGO / Felipe Mondino Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Znakomita gra FC Barcelony w meczu z Realem Betis

Kolejne trafienie na koncie Roberta Lewandowskiego

Znakomity gol Torresa, świetny występ Felixa

Barcelona zmiażdżyła Real Betis

FC Barcelona z dużą determinacją rozpoczęła pojedynek z Realem Betis przejmując kontrolę nad spotkaniem już od pierwszych minut. Gospodarze momentami spychali rywala do głębokiej defensywy i długo utrzymywali się przy piłce. Na pierwszego gola kibice musieli czekać do 25. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Joao Felix. Chwilę później było już 2:0, a do siatki trafił Robert Lewandowski. W tej sytuacji również dobrze zachował się Portugalczyk, który przepuścił piłkę adresowaną do polskiego napastnika.

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 i João Félix SHOW! 🔥



FC Barcelona prowadzi z Realem Betis 2:0 po trafieniach Polaka i Portugalczyka! Musicie to zobaczyć! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/MgcxF4jqUf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 16, 2023

Barcelona schodziła na przerwę z dwubramkowym wprowadzeniem. Real Betis ograniczył się do kilku wypadów w pole karne gospodarzy, ale dziurawa defensywa Blaugrany sprawiła, że zespół z Andaluzji powinien zdobyć przynajmniej jednego gola, lecz znakomicie zachował się między słupkami Ter Stegen.

Po zmianie stron nie było już jednak wątpliwości, kto jest lepszy w tym starciu. Barcelona zdemolowała swojego rywala wbijając mu kolejne trzy bramki. Najpierw fenomenalnie z rzutu wolnego uderzył Torres, a kolejne dwa trafienia dołożyli Raphinha i Cancelo. W drugiej odsłonie piłkarze Realu Betis praktycznie nie byli w stanie zagrozić już bramce Ter Stegena.

Festiwal strzelecki FC Barcelony! Najpierw z rzutu wolnego przymierzył Ferran Torres, a następnie Raphinha trafia po ASYŚCIE ROBERTA LEWANDOWSKIEGO! 😍 FC Barcelona 4 – Real Betis 0. #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/xaMlmHMRsz — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 16, 2023

