Komentatorzy na El Clasico. Kto skomentuje mecz Real – Barcelona?

W niedzielę o godzinie 16:15 rozpocznie się El Clasico pomiędzy Realem Madryt a Barceloną. Sprawdź, kto skomentuje mecz 10. kolejki La Ligi w polskiej telewizji.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: El Clasico

Klasyk w polskiej telewizji. Znamy komentatorów

Przed nami kolejne emocjonujące El Clasico, które jak zawsze przykuwa uwagę całego piłkarskiego świata. Real Madryt podejmie na własnym stadionie Barcelonę w meczu 10. kolejki La Ligi. Stawką tego prestiżowego pojedynku będzie pozycja lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Aktualnie stołeczna ekipa z dorobkiem 24 punktów przewodzi klasyfikacji, z kolei drużyna z Katalonii posiada na swoim koncie 22 oczka i zajmuje 2. miejsce w stawce. Ten mecz może odegrać kluczową rolę w walce o tytuł mistrza Hiszpanii.

Spotkanie będzie transmitowane w Polsce na dwóch kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1. Na antenie tej pierwszej stacji mecz skomentują Adam Marchliński i Cezary Wilk, natomiast w studiu przed oraz po starciu dyskutować będą Flavio Paixao, Marcin Żewłakow i Adam Szała. Z kolei na drugim ze wspomnianych kanałów przed mikrofonami usiądą Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak, a swoje analizy dotyczące spotkania przedstawią Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk i Daniel Sobis.

Pojedynek Realu Madryt z Barceloną rozpocznie się o godzinie 16:15. Jeśli chodzi o polskie akcenty, to niemal pewne jest, że Wojciech Szczęsny stanie między słupkami zespołu Dumy Katalonii, dając kibicom nad Wisłą dodatkowy powód do śledzenia tej hitowej potyczki. Niestety, na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji wciąż nie jest zdolny do gry. Kapitan naszej kadry nie znajdzie się nawet na ławce rezerwowych.

