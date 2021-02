Szkoleniowiec Barcelony Ronald Koeman bardzo ostro zareagował na publikację hiszpańskiej gazety El Mundo, która w niedzielę na swoich łamach opublikowała szczegóły kontraktu Lionela Messiego. Holender wezwał władze klubu do zwolnienia każdego pracownika, który mógł być odpowiedzialny za wyciek tych informacji do prasy.

El Mundo nie tylko podała szczegóły finansowe podpisanego w 2017 roku czteroletniego kontraktu, ale zasugerowała również, że “zrujnował” on Barcelonę, powodując obecny kryzys finansowy. Hiszpański dziennik poinformował, że umowa podpisana przez kapitana Dumy Katalonii łącznie opiewa na kwotę 555 milionów euro. Mają na nią składać stałe dochody oraz bonusy, które mogą wynieść prawie 138 milionów euro.

Obecne władze Barcelony zaprzeczyły, że przeciek pochodzi ze strony zarządu klubu i zapowiedziały podjęcie kroków prawnych przeciwko El Mundo. Po niedzielnym meczu z Athletic Bilbao (2:1) na medialne rewelacje odpowiedział również trener katalońskiego zespołu Ronald Koeman.

– Nie rozumiem, jak ktoś mógł powiązać Messiego ze zrujnowaniem Barcelony. Spędził tutaj wiele lat udowadniając swoją jakość i robiąc wielkie rzeczy dla tego klubu. Pomógł mu zdobyć wiele ważnych trofeów. Ktokolwiek to opublikował, miał złe intencje i chciał wyrządzić szkodę Barcelonie. Musimy być jednak zjednoczeni i skoncentrowani, musimy zapomnieć o tym, co zostało opublikowane – powiedział Koeman.

– Bez Leo nie moglibyśmy zbytnio aspirować do wygrania czegokolwiek. Wiemy od bardzo dawna, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. Zrobił bardzo wiele dla tego klubu i miał na niego decydujący wpływ. Musimy szanować wszystko, co zrobił Messi. Jeśli to był ktoś z klubu to nie może mieć tutaj przyszłości – dodał holenderski szkoleniowiec.