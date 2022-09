Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi w barwach PSG

Lionel Messi w Barcelonie już od ponad roku nie gra a i tak wokół klubu wciąż pojawia się na jego temat wiele informacji. Dziennikarze El Mundo ujawnili rzekome warunki, jakie w 2020 roku Argentyńczyk postawił FC Barcelonie. Klub zareagował i postanowił wydać na ten temat specjalne oświadczenie.

W środę dziennikarze El Mundo ujawnili szczegółowe warunki kontraktu, jakich Leo Messi w 2020 roku domagał się od Barcelony

Klub nie spełnił próśb zawodnika, dlatego ten był już wówczas zdecydowany na odejście

Duma Katalonii opublikowała w tej sprawie specjalne oświadczenie

Barca ubolewa nad wyciekiem poufnych informacji

Dziennikarze El Mundo w środę rano ujawnili szczegóły kontraktu, jakiego w 2020 roku domagał się Lionel Messi. Miał on postawić FC Barcelonie wiele warunków, jak choćby klauzula odstępnego na poziomie zaledwie 10 tysięcy euro, czy możliwość podróżowania na święta wraz z rodziną prywatnym odrzutowcem. Tak wynika z treści maili, do których dostęp uzyskali dziennikarze.

Duma Katalonii postanowiła zareagować na doniesienia dziennikarzy i opublikowała oficjalne oświadczenie. Wyraził on w nim ubolewanie w odniesieniu do upublicznienia poufnych informacji dotyczących negocjacji z napastnikiem.

“W odniesieniu do informacji opublikowanych dziś w El Mundo pod tytułem „BarcaLeaks, tajne archiwa klubu, część 1”, FC Barcelona wyraża swoje oburzenie z powodu celowego wycieku pewnych informacji, które stanowią część postępowania sądowego. Klub ubolewa też, że media chwalą się, że miały „dostęp do ogromnej ilości dokumentów i e-maili będących do dyspozycji śledztwa ws. Barcagate”, kiedy te informacje i dokumenty nie zostały jeszcze udostępnione stronom” – napisano.

“W każdym razie artykuł upublicznia dokumenty, które nie mają nic wspólnego z dochodzeniem w tej sprawie, a ich wykorzystanie zagraża reputacji i poufności klubu. Dlatego, w celu ochrony praw FC Barcelony, służby prawne klubu rozważają już podjęcie odpowiednich działań: – czytamy dalej.

El Mundo prawdopodobnie uzyskało maile wymienione między stronami na podstawie dokumentacji i wiadomości zebranych przez policję przy okazji afery Barcagate. Zapowiedziano także publikację informacje na temat Gerarda Piqué i Neymara.

