Kepa Arrizabalaga od tego sezonu reprezentuje Real Madryt. Hiszpan jest wypożyczony z Chelsea. Bramkarza do pozostania w Londynie namawiał Mauricio Pochettino.

IMAGO Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga zdecydował się na tymczasowe odejście z Chelsea

Hiszpanem interesowały się czołowe kluby na świecie

Finalnie golkiper wybrał Real Madryt, chociaż Mauricio Pochettino wolał go zatrzymać w Londynie

Kepa dostał obietnicę od Pochettino. Dlaczego wybrał Real?

Kepa Arrizabalaga został wypożyczony przez Real Madryt, który potrzebował pilnie nowego golkipera. Hiszpan skorzystał na kłopotach kadrowych Królewskich i trafił do Madrytu na rok. Kepa nie był jednak wypychany z Chelsea. W Londynie miał on mieć pewne miejsce w składzie.

– Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. W Chelsea Pochettino chciał żebym został, zapewniał że będę grał i że pokłada we mnie wiarę, ale ja uważałem, że zmiana dobrze mi zrobi. Chciałem zmiany – wytłumaczył Kepa. Hiszpanem zainteresowany był nie tylko Real.

– Zadzwonił do mnie Thomas Tuchel. Byliśmy blisko wyjazdu do Monachium. To dobre uczucie gdy trener u którego kiedyś nie grałeś później o ciebie prosi i chce cię w swojej drużynie – powiedział hiszpański bramkarz, który pragnął zagrać dla Królewskich.

Czytaj także: Kepa nie miał wątpliwości wybierając Real. Jasny przekaz bramkarza