Kepa Arrizabalaga skomentował swój transfer do Realu Madryt. Hiszpan zdecydowanie przyznał, że gdy Królewscy przychodzą z propozycją to wybór jest prosty.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa latem został wypożyczony do Realu

Hiszpan zastąpi w Madrycie kontuzjowanego Courtoisa

Bramkarz miał też propozycję z Bayernu Monachium

Kepa skomentował transfer do Realu Madryt

Kepa Arrizabalaga był tego lata łączony z Bayernem Monachium oraz Realem Madryt. Bramkarz zdecydował się na transfer do stolicy Hiszpanii, gdzie zastąpi kontuzjowanego Thibauta Courtoisa. Teraz odniósł się do swojego wyboru.

– Odmowa Bayernowi? Real Madryt to Real Madryt. Kiedy dzwonią do ciebie to decyzja jest prosta. Z Chelsea mierzyłem się z Realem 3 razy. Kiedy przyjeżdżałem na Bernabeu, zawsze skręcałem w lewo do szatni gości, ale chciałem skręcić w prawo, by móc wejść do szatni gospodarzy – przyznał Kepa.

Kepa został wypożyczony z Chelsea do Realu na jeden sezon. Golkiper rozegrał już dwa spotkania w drużynie Królewskich w La Liga z Getafe i Celtą Vigo puszczając jednego gola.

