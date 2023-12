Jude Bellingham odebrał prestiżową nagrodę. Pozostawił rywali daleko z tyłu

Imago / Alberto Gardin Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham odebrał nagrodę Golden Boy dla najlepszego młodego piłkarza

W głosowaniu bierze udział 50 dziennikarzy z całego świata

Anglik uzyskał 485 punktów na 500 możliwych

Jude Bellingham z nagrodą Golden Boy

W plebiscycie organizowanym przez “Tuttosport” 50 dziennikarzy głosuje na najlepszego młodego piłkarza do lat 21. Jude Bellingham w tym roku okazał się bezkonkurencyjnym zwycięzcą. Zawodnika Realu Madryt został wskazany na 1. miejscu przez 45 z 50 dziennikarzy. To przełożyło się na zdobycie 485 punktów z 500 możliwych do zdobycia, co stanowi aż 97% głosów. W poprzednich edycjach nagroda trafiała w ręce piłkarzy Barcelony. W 2021 roku wygrał Pedri, a rok później Gavi. Podczas wręczania statuetki Bellingham miał okazję powiedzieć kilka słów.

– Jestem dumny, że zdobyłem nagrodę Złotego Chłopca – zaczął.

– Skupiam się na tym, aby pomóc swojemu klubowi. Chcę stawać się lepszy każdego dnia – powiedział.

– Real Madryt to najlepsza drużyna na świecie. Jestem szczęśliwy, że dostałem szansę, aby tutaj grać – dodał.

20-letni środkowy pomocnik imponuje formą w tym sezonie. Zagrał do tej pory 17 spotkań, w których strzelił aż 15 bramek oraz dołożył do tego 4 asysty. Kontrakt z Realem ma podpisany do 2029 roku. Anglik wyceniany jest na 150 milionów euro.