Real Betis na swoim profilu na portalu X poinformował, że ich były piłkarz Joaquin zdecydował się wznowić karierę i dołączyć do zespołu. Hiszpan podpisał kontrakt z klubem do końca czerwca 2024 roku.

Imago / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Joaquin

Joaquin wznowił karierę i wrócił do gry w barwach Realu Betis

42-latek rozstał się z futbolem po zakończeniu zeszłego sezonu

Piłkarz wystąpił w barwach Betisu w 490 meczach

Joaquin wznowił karierę

Real Betis za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na portalu X przekazał radosną nowinę dla swoich fanów. Ulubieniec trybun oraz klubowa legenda Joaquin zdecydował się wrócić do profesjonalnego sportu. 42-latek podpisał kontrakt z klubem, który obowiązuje do końca sezonu. Dla Hiszpana jest to powrót z emerytury po zaledwie sześciu miesiącach.

Joaquin to wychowanek Betisu, w którym spędził większą część swojej kariery. Przygodę w Andaluzji rozpoczął w 1999 roku. Po 7 latach gry w macierzystym klubie zdecydował się na pierwszą zmianę klubu i za 25 milionów euro dołączył w 2006 roku do Valencii. Później występował również w barwach takich drużyn jak Malaga czy Fiorentina. W 2015 roku podczas ostatniego dnia okna transferowego wrócił do klubu, w którym się wychował. Drugi pobyt Joaquina w Betisie zakończył się po 8 latach, gdy sam piłkarz zdecydował, że przyszedł czas na emeryturę. Łącznie dla “Béticos” rozegrał 490 spotkań, w których strzelił 65 bramek.

Betis notuje w tym sezonie występy w kratkę. Po pierwszej części sezonu zajmują 8. miejsce w lidze z dorobkiem 28 punktów. Do strefy gwarantującej grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów tracą 10 oczek. W rozgrywkach Ligi Europy zajęli 3. miejsce w grupie, przez co na wiosnę zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji.