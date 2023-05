Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zanotował znakomite wejście do FC Barcelony, dla której strzelił już 32 bramki

Polak udzielił wywiadu redakcji Meczyki.pl w którym m.in. ocenił swój pierwszy sezon w Blaugranie

Napastnik wskazał, w czym drużyna powinna się zdecydowanie poprawić

Sezon FC Barcelony oczami Roberta Lewandowskiego

Już na cztery kolejki przed końcem sezonu FC Barcelona mogła świętować zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii. Duma Katalonii osiągnęła ogromną przewagę nad pozostałymi zespołami w stawce i dołożyła do klubowej gabloty kolejne trofeum. Wcześniej udało jej się sięgnąć po Superpuchar Hiszpanii. Spora w tym zasługa Roberta Lewandowskiego.

Polak po mistrzowskiej fecie udzielił wywiadu dla redakcji Meczyki.pl. W rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem pokusił się o ocenę swojego pierwszego sezonu w Barcelonie. Zdradził też, czego jego zdaniem zabrakło.

– To jest bardzo udany sezon. Byłby wyśmienity, gdybyśmy wygrali Puchar Króla. Jedynym minusem jest ta Liga Mistrzów. Można zdecydowanie powiedzieć, że odpadliśmy za wcześnie. Patrzę, że Inter Mediolan jest w finale, więc jakbyśmy my mieli szczęście i awansowali, to też moglibyśmy grać dłużej. Ale to jest piłka nożna. Przyszły sezon będzie na pewno lepszy – stwierdził napastnik Barcy.

– Na pewno trzeba zajść dużo dalej w Lidze Mistrzów. Myślę, że ten sezon to był wypadek przy pracy. (…) Te rozgrywki będą dla nas bardzo ważne w następnym sezonie – dodał.

Do tej pory Robert Lewandowski w 43 meczach zanotował dla FC Barcelony 32 trafienia i dołożył siedem asyst.

