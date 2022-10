Jak napastnicy radzą sobie w debiutach w El Clasico?

PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez (El Clasico, Real Madryt - FC Barcelona)

Ani Karim Benzema, ani Cristiano Ronaldo nie zdołali wpisać się na listę strzelców w swoich premierowych El Clasico. Tego wyczynu dokonali między innymi Zlatan Ibrahimović, David Villa czy Samuel Eto’o. Jak napastnicy sprowadzeni na Camp Nou i Estadio Santiago Bernabeu radzili sobie w futbolowych klasykach? Czyimi śladami podąży Robert Lewandowski?

Ani Benzema, ani Ronaldo

Bez wątpienia najbardziej interesującym nas piłkarzem w tej chwili jest Karim Benzema. Francuz zadebiutował w ligowym El Clasico w listopadzie 2009 roku, w 65. minucie zmieniając Cristiano Ronaldo, który… tego dnia także rozgrywał swój pierwszy mecz przeciwko Barcelonie w barwach Realu Madryt. Jak zaprezentowali się obaj ofensywni zawodnicy? Ani reprezentant Trójkolorowych, ani Portugalczyk nie zdołali pomóc swojej drużynie, która w 12. kolejce LaLiga musiała uznać wyższość Blaugrany.

Podopieczni Pepa Guardioli wygrali 1:0, a zwycięskim trafieniem popisał się Zlatan Ibrahimović. Dla Szweda tamto starcie na Camp Nou również było premierowym występem w hiszpańskim klasyku. Premierowym i zarazem jedynym, ponieważ Ibra w rewanżu nie znalazł się w kadrze meczowej, a w stolicy Katalonii spędził zaledwie rok.

Legenda Arsenalu trafia za pierwszym razem

Bramka w debiucie w El Clasico? Takim wyczynem popisał się Thierry Henry, który we wspomnianym wyżej pojedynku z Realem wraz z Iniestą i Messim tworzył ofensywną trójkę FCB. Legenda Arsenalu trafiła do siatki madrytczyków w 36. kolejce sezonu 2007/08. Niestety, tego dnia w szeregach Katalończyków tylko francuski napastnik mógł schodzić z boiska z podniesioną głowa – Barca przegrała aż 1:4. Gole dla rywali strzelali Raul, Arjen Robben, Gonzalo Higuain i Ruud van Nistelrooy.

A jak dwaj ostatni spisali się w swoich inauguracjach? Argentyńczyk nie zdołał pokonać Victora Valdesa mimo 90 minut spędzonych na boisku w 26. serii zmagań sezonu 06/07. Natomiast Holender, który tamtego dnia popisał się dubletem, swój dorobek strzelecki w starciach z Barceloną otworzył rundę wcześniej, w październiku 2006 roku ustalając na 2:0 wynik potyczki na Estadio Santiago Bernabeu.

Nie pomógł nawet “prawdziwy” Ronaldo

Kibice Barcelony zapewne doskonale pamiętają, kto w 2007 roku biegał po boisku z numerem dziewięć na koszulce. Samuel Eto’o, bo to o nim mowa, w lidze 16-krotnie mierzył się z Los Blancos, a połowa z tych spotkań przypadła na jego pobyt na Camp Nou. Kameruńczyk, który do Europy trafił dzięki Realowi (w trykocie Królewskich zagrał tylko siedem spotkań), a przed transferem do FCB reprezentował barwy Mallorki, zaliczył bezbłędny debiut w El Clasico. W 12. kolejce sezonu 04/05 napastnik urodzony w Douali otworzył wynik pojedynku z madrytczykami, ostatecznie wygranego 3:0.

Gościom nie pomógł nawet “prawdziwy” Ronaldo. Brazylijczyk jako piłkarz Los Galacticos rozegrał sześć ligowych meczów przeciwko Dumie Katalonii, a w pierwszym nawet wpisał się na listę strzelców, jednak premierowy klasyk zaliczył jako zawodnik Blaugrany. W grudniu 1996 roku Luís Nazário de Lima musiał uznać wyższość swojego przyszłego pracodawcy – Real wygrał 2:0.

Jak skutecznie ugryźć Real w El Clasico?

Drugim najskuteczniejszym strzelcem w El Clasico w XXI wieku (w LaLiga), po Lionelu Messim i ex aequo z Cristiano Ronaldo, jest Luis Suarez. Urugwajczyk, który w stolicy Katalonii spędził sześć lat, w ligowych pojedynkach z Realem zdobył dziewięć bramek. Pierwszą w drugim meczu, natomiast w debiucie El Pistolero popisał się asystą. Niestety, nie zdało się to na wiele, ponieważ Barcelona przegrała 1:3. Na Santiago Bernabeu ofensywny tercet FCB oprócz Suareza tworzyli Leo Messi i Neymar. Brazylijczyk w fenomenalny sposób rozpoczął swoją przygodę z hiszpańskimi klasykami – zwycięski debiut (2:1 – 26.10.13) okrasił golem i celnym podaniem do Alexisa Sancheza.

Chilijczyk także udanie otworzył swój bilans pojedynków z Los Blancos – w 16. kolejce sezonu 2011/12 pokonał Ikera Casillasa, a Barca wygrała 3:1 w Madrycie. El Niño Maravilla w 83. minucie został zmieniony przez El Guaje, czyli Davida Villę. Pamiętacie La Manitę? To właśnie w rywalizacji zakończonej efektownym triumfem Blaugrany hiszpański snajper po raz pierwszy wziął udział w El Clasico, a swój debiut uczcił dubletem. Premierowy występ zaliczył wtedy także Angel Di Maria.

Wspominając historyczne pojedynki Barcelony z Realem, nie sposób pominąć Garetha Bale’a. Walijczyk, który niegdyś popisał się kapitalnym rajdem po lewej flance w finale Copa Del Rey, raczej niezbyt chętnie wraca do ligowych potyczek z Dumą Katalonii. W 11 spotkaniach, w których kapitan reprezentacji The Dragons mierzył się z FCB, Real zaliczył tylko jedną wygraną. A jak przebiegło pierwsze starcie Bale’a z Barcą? Bez bramek, bez asyst i bez punktów – na Camp Nou triumfowali gospodarze.