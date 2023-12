IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski jest w ostatnim czasie mocno krytykowany

Polak ma spore problemy ze skutecznością

Juanmarti wypowiedział się na temat jego przyszłości i formy

Juanmarti skomentował przyszłość Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest w tym sezonie zdecydowanie częściej krytykowany niż chwalony. W obecnej kampanii zdobył dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. To wynik z pewnością poniżej jego możliwości, biorąc również pod uwagę ilość sytuacji strzeleckich.

Czy Lewandowski wróci do regularnego strzelania? – Uważam, że stać go na to. I nie mam na myśli kolejnego sezonu, a drugą połowę obecnego. Według mnie na wiosnę może strzelić wiele goli. Zwłaszcza, gdyby w istotnym meczu trafił raz czy dwa. To by mu pomogło znów się rozpędzić. Ostatnio, co wszyscy wiemy, było średnio. Były mecze, w których nie dostawał podań, a czasem zabrakło dobrego wykończenia – przyznał Toni Juanmarti w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kontrakt polskiego napastnika z Barceloną wygasa w 2026 roku. Jednak wobec jego słabej dyspozycji mówi się, że może odejść z klubu znacznie wcześniej. – Oczywiście jest za wcześnie, aby wydawać werdykty już teraz. To, co wiemy na pewno, to że Robert Lewandowski jest szczęśliwy w Barcelonie. To nie ulega wątpliwości. Teraz nie ma najlepszego okresu, ale w mojej ocenie piłkarz o tak wielkiej klasie może być bardzo ważnym elementem Barcelony jeszcze w przyszłym sezonie. Pewnie latem będziemy mądrzejsi, kiedy dowiemy się, czego chce klub, czego oczekuje Robert i tak dalej – odparł hiszpański dziennikarz.

Polski napastnik okazję do poprawy swoich statystyk będzie miał już w sobotę wieczorem, gdy FC Barcelona powalczy o ligowe punkty z Valencią. Lewandowski jest oczywiście spodziewany w pierwszym składzie Dumy Katalonii.

