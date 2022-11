fot. PressFocus Na zdjęciu: Hector Bellerin

Hector Bellerin podpisał umowę z FC Barceloną do końca sezonu, a media są przekonane, że nie zostanie ona przedłużona. Sam defensor wierzy w pozostanie na Camp Nou na dłużej.

Hector Bellerin związał się z FC Barceloną rocznym kontraktem

W obecnym sezonie rozegrał zaledwie pięć spotkań

W wywiadzie dla stacji Catalunya Radio oznajmił, że dobrze czuje się po powrocie na Camp Nou

Bellerin wierzy w nowy kontrakt

Hector Bellerin przez lata szkolił się w słynnej La Masii, skąd w 2011 roku trafił do Arsenalu. Tego lata ważyły się losy jego przyszłości, bowiem bardzo zakontraktować chciał go Real Betis. On sam naciskał na powrót do FC Barcelony, co finalnie udało się spełnić. Prawy obrońca podpisał roczny kontrakt, a jego dotychczasowa gra nie wskazuje, aby współpraca miała zostać kontynuowana na dłużej.

Hiszpan notuje przeciętne występy i nie może liczyć na regularną grę w wyjściowej jedenastce. Mają na to wpływ urazy, a także jego nie najlepsza dyspozycja. Media przekonują, że po sezonie obie strony się rozejdą, choć sam zainteresowany nieco inaczej patrzy na tę sprawę.

W wywiadzie dla Catalunya Radio przyznał, że świetnie czuje się po powrocie na Camp Nou i ma nadzieję, że uda mu się zostać w zespole na dłużej.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i mogę cieszyć się grą dla Barcelony, ponieważ to marzenie, które miałem od zawsze. Kiedy dołączasz do zespołu w ostatnim dniu okienka transferowego i nie masz za sobą presezonu, zawsze jest ciężej wejść do gry. Ostatnio rozegrałem dopiero pierwsze 90 minut. Masz niewiele minut na nabranie rytmu, ale jestem zadowolony z tego, jak wszystko się układa. Bardzo miło było wrócić do domu.

– Podpisałem kontrakt na rok i czekamy, aby zobaczyć, jak wszystko potoczy się dla obu stron. Przedłużenie umowy to coś, co nie zależy ode mnie, ale jestem bardzo zadowolony z gry dla Barcelony. Gdy wychowałeś się w La Masii, powrót bardzo cię ekscytuje. Już wcześniej miałem okazję wrócić, ale z tego czy innego powodu nie doszło to do skutku – zdradził Bellerin.

