Flick skoncentrował się na młodym talencie przed El Clasico

Hansi Flick został zauważony podczas treningu przed sobotnim El Clasico, gdy prowadził dłuższą rozmowę z Laminem Yamalem - donosi "Mundo Deportivo". Młody zawodnik nie znalazł drogi do siatki w czterech ostatnich meczach, co może budzić pewne wątpliwości odnośnie formy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Yamal liczy na przełamanie w El Clasico

FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w sobotnim El Clasico w ramach 11. kolejki. Katalończycy tylko w czterech ostatnich spotkaniach zdobyli aż 17 bramek. Robert Lewandowski i jego koledzy z drużyny chcą w nadchodzący weekend umocnić swoją pozycję na szczycie tabeli, a także odskoczyć od Królewskich na dystans pięciu punktów.

Wideo: “Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską“

Jak informuje “Mundo Deportivo”, Hansi Flick przed meczem z Los Blancos poświęcił kilka minut na rozmowę z 17-letnim Laminem Yamalem, który w tym sezonie odgrywa istotną rolę w ofensywie. Genialny wychowanek La Masii ostatnio ma problem ze skutecznością i nie znalazł drogi do siatki w czterech kolejnych spotkaniach. Ostatni raz Hiszpan trafił do bramki w meczu przeciwko Osasunie Pampeluna, w którym Barcelona przegrał (2:4).

Niemiecki trener jest świadomy, że młody reprezentant Hiszpanii może zmagać się z nierówną formą. Z tego powodu postanowił poświęcić więcej czasu na indywidualną rozmowę, by pomóc mu odzyskać pewność siebie. Yamal wystąpił we wszystkich 10 meczach ligowych, w których sześć razy wpisał się na listę strzelców i dołożył trzy asysty. Z kolei w trzech starciach Ligi Mistrzów zdobył jedną bramkę z AS Monaco.