Lewandowski chwalony przez argentyńską legendę przed El Clasico

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Robert Lewandowski

Sergio Aguero pod wrażeniem Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona znakomicie spisuje się pod wodzą Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec tchnął w drużynę nową energię. Wielkimi krokami zbliża się El Clasico na Santiago Bernabeu. Duma Katalonii przystąpi do sobotniego starcia z pozycji lidera La Liga, podczas gdy Królewscy zajmują drugie miejsce w tabeli.

Video: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską.

Robert Lewandowski ma już na koncie 12 bramek i dwie asysty w hiszpańskiej lidze, a dodatkowo zdobył trzy bramki w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem tuż przed Klaskiem głos zabrał Sergio Aguero, który nie ukrywa podziwu dla kapitana reprezentacji Polski.

– Lewandowski może grać do 42. czy nawet 43. roku życia. Może nie jest już tak zwinny jak dawniej, ale jest wystarczająco inteligentny, by nadal zdobywać bramki. Przestałem grać z innych powodów, ale kluczowe jest to, jak się czujesz i jak przebiega twoja regeneracja – stwierdził Argentyńczyk.

Aguero zakończył swoją piłkarską karierę w 2021 roku. Przez większość kariery był związany z Atletico Madryt i Manchesterem City. Spędził pół roku w Barcelonie, jednak zdiagnozowano u niego arytmię serca, co zmusiło go do rezygnacji z dalszej kariery.