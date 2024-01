Real Madryt będzie mógł znów korzystać z usług Viniciusa Juniora. Carlo Ancelotti potwierdził, że Brazylijczyk wrócił do zdrowia i może zagrać w najbliższym meczu.

fot. Imago/Cesar Cebolla Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior w ostatnim czasie leczył kontuzję uda

Brazylijczyk już wyzdrowiał i jest do dyspozycji Carlo Ancelottiego

W czwartek Real Madryt zagra u siebie z Mallorcą

Vinicius Junior wraca do gry

W połowie listopada Real Madryt stracił swojego lidera. Vinicius Junior nabawił się kontuzji uda, a jego powrót do gry przedłużał się w czasie. Pod nieobecność Brazylijczyka regularnie błyszczał Jude Bellingham, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole.

Królewscy wreszcie będą mogli skorzystać ze swojej gwiazdy. Carlo Ancelotti na przedmeczowej konferencji prasowej potwierdził, że Vinicius wyleczył już uraz i jest do jego dyspozycji. Wrócił do treningów, natomiast trudno przewidzieć, czy stać go na grę od pierwszej minuty. W czwartek Real Madryt zmierzy się przed własną publicznością z Mallorcą.

Od początku sezonu brazylijski skrzydłowy zaliczył 13 występów, w których zgromadził sześć trafień oraz cztery asysty.

Zobacz również: Werner z okazją na powrót do Premier League. Wypytuje o niego gigant