Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Leon Goretzka na celowniku Atletico Madryt

Jak na razie dla Atletico Madryt letnie okno transferowe przebiega bardzo spokojnie. Los Colchoneros nie wykonują żadnych gwałtownych ruchów, czekając na idealne okazje do wzmocnienia pierwszego zespołu. Póki co do drużyny Diego Simeone dołączył tylko jeden nowy piłkarz. Formację defensywną ekipy ze stolicy Hiszpanii w nowym sezonie zasili Robin Le Normand z Realu Sociedad.

Bierna postawa na rynku transferowym nie oznacza jednak, że temat wzmocnień został zamknięty. Z najnowszy wieści przekazanych przez gazetę Bild wynika, że Atletico naciska na transfer Leona Goretzki z Bayernu Monachium. Reprezentant Niemiec przed rozpoczęciem okna transferowego został umieszczony przez Bawarczyków na specjalnej liście zawodników, którzy mogą opuścić klub. Choć do tej pory za środkowego pomocnika nie wpłynęła żadna oferta, to niewykluczone, że Los Rojiblancos zmienią ten stan rzeczy.

Nie do końca wiadomo, jak na przeprowadzkę do Hiszpanii zapatruje się sam piłkarz. 29-latek wcześniej nie grał za granicą, a całą karierę spędził w Niemczech. Z całą pewnością dalsze losy Goretzki i Atletico warto śledzić, bo gdyby informacje z Niemiec okazały się prawdą, to transakcja z udziałem 57-krotnego reprezentanta Niemiec byłaby jednym z hitów letniego okna transferowego.

Goretzka do Bayernu trafił latem 2018 roku na zasadzie wolnego transferu z Schalke. Łącznie dla zespołu z Allianz Arena rozegrał 221 meczów, w których zdobył 40 goli i zaliczył 46 asyst. Obecna umowa zawodnika z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku.