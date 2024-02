Kylian Mbappe latem przeniesie się do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Jak poinformował portal Footmercato.net Francuz wynegocjował w kontrakcie olbrzymią premię za zdobycie Złotej Piłki.

Imago / Glenn Gervot Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w letnim oknie transferowym zasili szeregi Realu Madryt

W kontrakcie gwiazdy znajdzie się zapis o bonusie w przypadku zdobycia Złotej Piłki

Mbappe za to wyróżnienie może zarobić aż 85 milionów euro

Real Madryt wypłaci Mbappe aż 85 milionów za zdobycie Złotej Piłki

Kylian Mbappe prawdopodobnie już rozpoczął naukę języka hiszpańskiego. Wszystko wskazuje na to, że latem dołączy on do Realu Madryt, po tym jak zapowiedział odejście z Paris Saint-Germain wraz z zakończeniem sezonu.

Podczas negocjacji pomiędzy Królewskimi a przedstawicielami reprezentanta Francji pojawiło się kilka znaków zapytania. Kością niezgody są prawa do wizerunku. Obóz Mbappe chciałby zachować od 70 do 90% praw, co nie odpowiada drużynie z Madrytu. Los Blancos mają w zwyczaju oferować sprawiedliwy podział 50/50. Ta sprawa wciąż ma być tematem negocjacji między zainteresowanymi stronami.

Natomiast pewne jest to, że 25-latek zgodził się na dużą obniżkę wynagrodzenia. W Paryżu jego pensja wynosi 72 miliony euro, zaś w Realu Madryt ma zarabiać ok. 15-20 milionów za sezon. 14-krotny triumfator Ligi Mistrzów wynagrodził Francuzowi mniejsze wynagrodzenie, zgadzając się na jego postulat dotyczący dodatkowej premii. Jak poinformował portal Footmercato w przypadku zdobycia Złotej Piłki na konto Mbappe wpłynie gigantyczna premia w wysokości 85 milionów euro.

Footmercato dla porównania podało kwotę, jaką otrzymał Karim Benzema za zwycięstwo w plebiscycie France Football. Jego rodak w 2022 roku otrzymał premie w wysokości miliona euro.